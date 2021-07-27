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۵ مرداد ۱۴۰۰، ۹:۴۳

با صدور پیامی؛

رئیسی درگذشت مادر شهیدان غلامی را تسلیت گفت

رئیسی درگذشت مادر شهیدان غلامی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور منتخب با صدور پیامی درگذشت حاجیه خانم ریوشی مادر شهیدان غلامی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رئیس جمهور منتخب، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با صدور پیامی درگذشت حاجیه خانم ریوشی مادر شهیدان غلامی را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت حاجیه خانم «زهرا ریوشی» مادر شهیدان مهدی، حسن و محمد غلامی مایه تاسف و تاثر شد.

آن بانوی مومنه با فداکاری و ایثار فرزندان عزیز خود را در راه ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و برای عزت و اقتدار میهن تقدیم نمود و بدون شک نزد خداوند متعال مأجور است.

اینجانب این مصیبت را به بستگان و آشنایان آن مرحومه تسلیت گفته و برای ایشان رحمت و غفران الهی و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان ارجمند، صبر و اجر مسألت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

کد مطلب 5266633
طیبه بیات

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