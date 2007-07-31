ارمغان شوم رایس و گیتس برای خاورمیانه

روزنامه واشنگتن پست روز شنبه ششم مرداد ازتصمیم دولت بوش برای عقد قراردادهای جدید نظامی با کشورهای عربی منطقه خبر داد.آمریکا در نظر دارد قراردادهای جدید نظامی با عربستان و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای فروش سلاح های فوق پیشرفته به این کشورها به امضا برساند.



میزان قراردادهای تسلیحاتی آمریکا

روز گذشته نیز کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، قراردادهای نظامی کشورش را شامل 30 میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی و 13 میلیارد دلار کمک به مصر در10 سال آینده و بیش از 20 میلیارد دلار فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام کرد.

به گفته یک مقام نظامی آمریکایی، تسلیحاتی که به عربستان فروخته خواهد شد شامل سامانه های دفاع موشکی، سامانه های هشدار، تقویت قدرت هوایی و سامانه های دریایی برای مقابله با ایران است؛ رقم 20 میلیارد دلار حداقل رقم قرارداد خواهد بود.

رایس گفته است : دولتت بوش قصد دارد با استفاده از دیپلماسی، نه قوه نظامی با ایران در منطقه مقابله کند. وی مطابق معمول، ایران را به حمایت از گروه های تروریستی خاورمیانه، ارسال سلاح برای گروه های عراقی که به نیروهای آمریکایی حمله می کنند و نیز پیگیری برنامه تسلیحات اتمی متهم کرد.

معاون رایس هم در تلاش برای توجیه سیاست آمریکا در افزایش تنش آفرینی و ایجاد فضای رعب و وحشت در میان کشورهای منطقه با هدف برهم زدن روابط حسنه میان آنها مدعی شده است : ما می خواهیم پیامی قاطع مبنی بر حمایت از نگرانی های امنیتی همه شرکایمان در منطقه ارسال کنیم. علاوه بر این تلاشی است برای جلوگیری از تلاش های ایران برای پیشبرد نفوذ استراتژیک خود در منطقه.

ادعای گیتس



رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در آستانه سفر مشترک خود با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور به منطقه مدعی شده است که این دیدار میزان پایبندی آمریکا به منطقه را نشان می دهد.



گیتس در هواپیمایی که وی و رایس را به سوی مصر می برد، با هدف گفتگو برای عقد قراردادهای کمکهای نظامی به ارزش میلیاردها دلار به همپیمانان عرب واشنگتن و گسترش همکاری با آنها برای مقابله با آنچه بلندپروازی های ایران نامیده



گیتس گفت : سفر مشترک وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا میزان اهمیت این کشور برای اطمینان بخشیدن به دوستانمان را درمنطقه نشان می دهد.



وی افزود : ما به ویژه اهمیت ادامه گفتگو درباره شیوه های تضمینی برای تقویت امنیت دوجانبه و چه بسا بررسی فرصت های جدید دراین زمینه را دنبال خواهیم کرد.



"کاندولیزا رایس " وزیر امورخارجه و " رابرت گیتس " وزیر دفاع آمریکا امروز وارد خاورمیانه شدند.

رایس و گیتس که با هواپیماهای جداگانه ای به خاورمیانه آمدند، در مصر با وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اضافه مصر و اردن در تفرجگاه ساحلی شرم الشیخ دیدار خواهند کرد. آنها مشترکاً به عربستان نیز خواهند رفت و در آنجا قصد دارند نگرانی های واشنگتن را از حمایت مالی عربستان از شبه نظامیان سنی عراق و جریان ورود آنها به عراق از عربستان به مقامهای این کشور گوشزد کنند.

رایس سپس جداگانه به بیت المقدس و رام الله خواهد رفت تا با مقامهای اسرائیلی و فلسطینی دیدار و مقدمات برگزاری مذاکرات صلح خاورمیانه را که "جرج بوش"، رئیس جمهور آمریکا خبر برگزاری آن را در فصل پاییز داده، فراهم کند.



وعده بوش به اولمرت برای حفظ برتری نظامی اسرائیل بر اعراب

"ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اوایل هفته از افزایش 25 درصد کمک های نظامی آمریکا به این رژیم خبر داد و گفت : در آخرین ملاقاتم با رئیس جمهوری آمریکا، ما توافق کردیم که میزان کمک ها در 10 سال آینده به 30 میلیارد دلار برسد که این به معنای بیش از 3 میلیارد دلار برای هر سال است که از سال آینده آغاز خواهد شد.

اولمرت این افزایش را بهبودی چشمگیر و عاملی بسیار مهم برای امنیت اسرائیل توصیف کرد. میزان کمک های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی هم اکنون 4/2 میلیارد دلار در سال است.

"جرج بوش"، رئیس جمهوری آمریکا در دیدار روز 19 ژوئن(29 خرداد) با اولمرت در واشنگتن به وی اطمینان داده بود که فاصله میان اسرائیل و سایر کشورهای منطقه را حفظ خواهد کرد. اولمرت اظهار داشت: به غیر از افزایش میزان کمک ها، ما تعهد صریح (آمریکا) را برای تضمین برتری کیفی اسرائیل بر کشورهای عرب منطقه دریافت کردیم.

وی افزود: ما تمایل آمریکا را برای کمک به کشورهای میانه رو منطقه که در جبهه واحدی درکنار آمریکا و اسرائیل در مقابله با ایران ایستاده اند، درک می کنیم.

انتقاد متحدان اروپایی آمریکا

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان با تحریک آمیز خواندن اقدام آمریکا در فروش سلاح به برخی متحدانش در خاورمیانه، خواستار توقف آن شده است.



"روپرشت پولنتس" درباره فروش سلاح از سوی دولت آمریکا به کشورهای خاورمیانه برای مقابله با ایران تصریح کرد : حزب دمکرات مسیحی آلمان که از احزاب حاکم در این کشور به شمار می رود به شدت با این امر مخالف است .

وی هشدار داده است که این اقدام همانند بشکه باروتی خواهد بود که مقابله به مثل ایران را در پی خواهد داشت .

این مقام آلمانی همچنین با تحریک آمیز خواندن اقدامات دولت آمریکا در فروش سلاح به متحدان خود در خاورمیانه به بهانه مقابله با ایران، درباره پیامدهای خطرناک آن هشدار داد.

مجله اشپیگل نیز در گزارشی در همین رابطه نوشت : " یوهانس یونگ " از سیاستمداران برجسته سوسیال دمکرات آلمان نیز با تایید سخنان پولنتس خاطر نشان کرده است که این اقدام آمریکا واکنش صحیحی به موضوع خلع سلاح نیست .

خبر فروش تجهیزات نظامی آمریکا به عربستان در حالی اعلام می شود که یک روزنامه آمریکایی اخیرا از خشم و نارضایتی شدید دولت بوش از عربستان به سبب موضع منفی آن در برابر دولت منتخب نوری المالکی و حمایت از گروه های مسلح در عراق پرده برداشته بود.

این در حالی است که طرح فروش سلاحهای پیشرفته آمریکا به عربستان سعودی و 5 کشور دیگر حوزه خلیج فارس با مخالفت کنگره و انتقادهایی از سوی گروه های حقوق بشر و گروه های کنترل تسلیحات روبرو شده است.



روزنامه واشنگنتن پست در این زمینه نوشت : اعضای کنگره آمریکا قول دادند تا با هر گونه معامله ای با عربستان سعودی مخافت کنند، زیرا به گفته آنها این کشور در جنگ عراق کمکی نکرده و در جنگ علیه تروریسم نیز قابل اطمینان نبوده است.

به گفته منابع درکنگره آمریکا،"عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی حضور نظامی آمریکا در عراق را " اشغالگری غیرقانونی" خوانده و سعودی ها برای متوقف کردن فعالیت بمبگذاران انتحاری یا توانایی نداشته اند و یا نخواسته اند که این عمل را انجام دهند.

گروه های حقوق بشر هشدار دادند که این قرارداد جدید که به معنای محدود کردن نفوذ ایران است، می تواند نتیجه عکس داشته باشد .

گروه های کنترل تسلیحات هم گفتند که راهبرد "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا به روند خطرناک کنونی سرعت خواهد داد و به جای ایجاد حس امنیت می تواند تنشها را افزایش دهد.





هشدار ایران درباره توطئه آمریکا بر ضد ملت های منطقه



جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم آمریکا برای ارائه تسهیلات جدید نظامی به برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تصریح کرد که آمریکا سیاست ایجاد رعب و وحشت و اتهام وارد کردن علیه برخی کشورها را درمنطقه با هدف برهم زدن روابط خوب کشورهای منطقه دنبال می کند.



محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه ایران دراین زمینه گفت : طرح اینگونه اخبار در آستانه سفر وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا به منطقه بر اساس اهداف خاصی صورت می گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاست های واشنگتن در قبال مسائل خاورمیانه ادامه داد: آمریکایی ها همواره درباره مسائل منطقه یک سیاست را مورد توجه قرار داده اند و آن سیاست ایجاد ترس و نگرانی در کشورهای منطقه و تلاش جهت مخدوش کردن مناسبات منطقه ای و ایجاد فرصت برای فروش تسلیحات خود و صادرات آن به کشورهای منطقه بوده است.

حسینی همچنین گفت: در این راستا دائما اتهاماتی ساختگی هم متوجه برخی از کشورها می شود؛ این در حالی است که امنیت، ثبات، صلح وحرکت به سوی شکوفایی وتوسعه اقتصادی نیاز اصلی خلیج فارس بوده و این چیزی است که همواره مورد توجه کشورهای منطقه قرار داشته، اما متاسفانه آمریکایی ها تلاش کرده اند با اقدام در جهت فروش سلاح آن را مخدوش کنند.

وزیردفاع جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به تلاش آمریکا برای حفظ برتری نظامی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در منطقه تاکید کرد که ایران هیچگونه نگرانی از تقویت بنیه دفاعی کشورهای مسلمان ندارد و افزایش توان دفاعی آنان را بخشی از توان دفاعی جهان اسلام می داند .



سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار درباره موضع ایران در قبال تصمیم جدید آمریکا گفت : هر کشوری حق دارد برای تقویت توان دفاعی خود تسلیحات مورد نیاز خود را تولید و یا خریداری کند.

سردار نجار افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگونه نگرانی از تقویت بنیه دفاعی کشورهای مسلمان، دوست و برادر خود ندارد و افزایش توان دفاعی آنان را بخشی از توان دفاعی جهان اسلام ارزیابی می کند.

وی در ادامه گفت: رژیم هایی باید نگران باشند وهستند که همچنان رویای نیل تا فرات را در سر می پرورانند وکیان کشورهای اسلامی رامورد تجاوز قرار داده و می دهند.

وزیر دفاع، با بیان اینکه آمریکایی ها در فروش سلاح به کشورهای منطقه همواره به شکلی عمل می کنند که سیادت و برتری نظامی رژیم غاصب صهیونیستی حفظ شود افزود: آنان سعی دارند با ایجاد رقابت تسلیحاتی کاذب و فروش سلاح، کمپانی های بزرگ تسلیحاتی خود را سرپا نگه داشته و از خطر ورشکستگی دور نگه دارد.

وزیر دفاع تصریح کرد که ایران بومی سازی امنیت خلیج فارس تنها راه اصولی برای استقرار صلح و امنیت پایدار در این آبراه استراتژیک می دانیم.

سردار نجار در پایان گفت : جمهوری اسلامی ایران به منظور استقرار صلح و آرامش در منطقه همواره بر گسترش همکاری های فیما بین، پرهیز از هرگونه تشنج، رعایت حسن همجواری، انعقاد پیمان های مستحکم سیاسی، اقتصادی، دفاعی و امنیتی تاکید کرده و می کند و در این مسیر همواره پیشتاز و پیشقدم بوده است.



خلیج فارس وسلاح های مرگبار آمریکا



حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه درباره دلایل و اهداف واقعی آمریکا از کمک های هنگفت نظامی به برخی متحدانش در منطقه خاورمیانه به مهر گفت : سفر دوره ای وهمزمان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه بیش از اینکه در برگیرنده یک دستورد سیاسی باشد جنبه بازاریابی تسلیحاتی دارد.



از مدتها پیش آمریکا با بهره گیری از دستگاه های تبلیغاتی وسیع صهیونیستها به بزرگنمایی فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران پرداختند.



هانی زاده افزود : با وجود بازرسی های فشرده و مکرر بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای وگزارشهای مکرر محمد البرادعی مدیرکل آژانس درباره عدم انحراف ایران از فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود متاسفانه برخی کشورهای عربی تحت تاثیر تبلیغات صهیونیستها براین باور هستند که ایران امنیت این کشورها را تهدید می کند.



لذا آمریکا با بهره گیری از شرایط روانی به وجود آمده درمیان کشورهای عربی طرح فروش سلاح های فوق مدرن به کشورهای عربی را ارائه داد.



درجریان سفر رایس و گیتس به مصر وکشورهای حوزه خلیج فارس، موضوع فروش بیش از 30 میلیارد دلار اسلحه و موشکهای هدایت شونده به عربستان وچند کشور دیگر حوزه خلیج فارس نهایی خواهد شد.



به گفته هانی زاده، هدف آمریکا از فروش این سلاح ها، بازسازی قدرت مالی شرکت های تولید کننده اسلحه و ایجاد پیش زمینه هایی برای بقای نیروهای آمریکا در حوزه خلیج فارس است.



این کارشناس تصریح می کند : قطعا نگهداری این سلاح ها در توان ارتش های کشورهای خلیج فارس نیست ولذا آمریکا ضمن فروش سلاح تلاش خواهد کرد تا کارشناسان خود را برای آموزش نیروهای نظامی، به کشورهای عربی اعزام کند .



اکنون این پرسش مطرح است که آیا چه خطری کشورهای حوزه خلیج فارس را تهدید می کند؟



هانی زاده در این زمینه می گوید : قطعا این کشورها از ناحیه رژیم صهیونیستی هیچگونه مشکلی ندارند، زیرا اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس روابط آشکار و پنهانی با اسرائیل دارند، اما اگررژیم های منطقه تصور می کنند که این سلاح ها خواهد توانست رژیم های آنها را حفظ کند قطعا دچار اشتباه هستند، زیرا شاه مقبور ایران قویترین زرادخانه را در اختیار داشت، اما نتوانست در مقابل خیزش مردم دوام بیاورد وسقوط کرد.



این کارشناس مسائل خاورمیانه خاطر نشان می کند : طبیعی است ایران نیز تهدیدی برای کشورهای عرب منطقه تلقی نمی شود ، زیرا مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده اند که ایران درصدد ایجاد تنش با کشورهای همسایه نیست، بلکه تلاش می کند تا منطقه عاری از سلاح های کشتار جمعی باشد.