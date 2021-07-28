به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته مانده تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و شکل‌گیری دولت سیزدهم، بازار گمانه زنی‌ها برای چینش پازل کابینه دولت جدید روز به روز داغ‌تر می‌شود و در گوشه و کنار اسامی مختلفی به گوش می‌رسد.

از آنجایی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به واسطه مأموریتی که در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز فضای مجازی کشور دارد از وزارتخانه‌های کلیدی محسوب می‌شود، بازار گمانه زنی‌ها برای معرفی وزیر آینده این وزارتخانه نیز پررونق است.

در هفته‌های اخیر اسامی متعددی از فعالان مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای در اختیار گرفتن سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت ابراهیم رئیسی شنیده شد.

در این لیست نام‌هایی چون مهدی اخوان بهابادی، عیسی زارع پور، مینا مهرنوش، ابراهیم محمودزاده، ابوالحسن فیروزآبادی، رضا تقی پور، بیژن عباسی آرند، رسول جلیلی و رضا باقری اصل به چشم می‌خورد.

البته در بین این اسامی عیسی زارع پور، مهدی اخوان بهابادی و ابراهیم محمودزاده محتمل‌تر از بقیه مطرح شده‌اند.

مروی بر کارنامه فعالیت گزینه‌های احتمالی تصدی پست وزارت ارتباطات

مهدی اخوان بهابادی که هم اکنون مدیرعامل اپراتور همراه اول است، سابقه دبیری شورای عالی فضای مجازی را دارد. وی در سال ۸۸ معاون آموزش و پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات شد و پس از آن سرپرستی مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) را برعهده گرفت. اخوان بهابادی در سال ۸۹ نیز قائم مقام وزیر وقت ارتباطات در امور فناوری و بین الملل بود.

وی دارای مدرک مهندسی برق- مخابرات از دانشگاه تهران است.

عیسی زارع پور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دارای تحصیلات پسادکتری علوم و مهندسی کامپیوتر است. وی در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد را برعهده داشت.

مینا مهرنوش کارآفرین است. مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری و اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت معدن و معاونت توسعه صادرات این سازمان از جمله فعالیت‌های وی محسوب می‌شود.

مهرنوش فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی و دارای دکترای اقتصاد گرایش بین‌المللی است. وی ۲۰ اسفند ماه ۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون تجاری وارد شرکت رایتل شد و پس از چندی به مدیر عاملی رایتل رسید.

ابراهیم محمودزاده که در حال حاضر رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران است و سوابق پیشین وی بیشتر در حوزه‌های نظامی و دفاعی بوده است. او که ریاست هیأت مدیره ایرانسل و ریاست سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را در کارنامه دارد، در سال ۹۶ از مدیرعاملی شرکت صاایران کنار گذاشته شد.

عضویت در هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر و دکترای تخصصی مدیریت از دانشگاه عالی دفاع ملی از جمله سوابق تحصیلی وی است.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر فعلی شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در ابتدای دولت یازدهم قائم مقام وزیر کار بود. وی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه علم و صنعت است و دکترای خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی اخذ کرده است.

رضا تقی پور انوری وزیر ارتباطات دولت دهم، هم اکنون نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن است. وی عضویت در شورای شهر تهران را نیز در کارنامه دارد. مدرک دکترای علوم پیشرفته مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت ایران از سوابق تحصیلی رضا تقی پور است.

بیژن عباسی آرند مدیرعامل فعلی ایرانسل است و مدیر عامل اسبق شرکت صاایران شیراز (صنایع الکترونیک شیراز) بود. وی فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک دانشگاه شیراز، فوق لیسانس و دکترای مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس است و در همین دانشگاه در نقش استادیار فعالیت کرده است.

رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است که از سال ۹۰ به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شده است. وی دوره لیسانس رشته علوم کامپیوتر را در دانشگاه فردوسی مشهد گذرانده است و در دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. وی برای ادامه تحصیل در رشته علوم کامپیوتر به دانشگاه سیدنی استرالیا رفت و در گرایش «سیستم‌های عامل توزیع شده»، موفق به دریافت مدرک دکترا شده است.

رضا باقری اصل دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و عضویت در هیأت عامل این سازمان را در کارنامه دارد.

وی مدیر دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور وزیر ارتباطات و مدیر کمیته حقوقی شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۱ بوده است.