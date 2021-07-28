مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد/ برگزاری مراسم تحلیف عصر ۱۴ مرداد

ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه درباره برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور سیزدهم بحث و تبادل صورت گرفت و هماهنگی‌های لازم در این باره انجام شد.

وی بیان کرد: براساس مباحث مطروحه از مقامات و روسای جمهور کشورهای خارجی برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور سیزدهم دعوت به عمل آمده و بسیاری از آنان اعلام آمادگی کردند که در این مراسم حضور یابند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی از مقامات داخلی هم قرار است در مراسم تحلیف رئیس جمهور سیزدهم حضور یابند اما به دلیل شرایط کرونایی قطعاً محدودیت‌هایی در تعداد مهمانان مراسم تحلیف رئیس جمهور سیزدهم وجود خواهد داشت.

رضایی درباره زمان برگزاری مراسم تحلیف گفت: طبق مباحثی که در این جلسه مطرح شد، قرار است مراسم تحلیف رئیس جمهور سیزدهم ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۱۴ مردادماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

وی اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی هفته آینده جهت آماده سازی مراسم تحلیف جلسه علنی ندارد.