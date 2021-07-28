کامران هزارخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه هزار بسته معیشتی میان نیازمندان استان کرمانشاه در قالب کمک مومنانه امروز و فردا توزیع میشود.
وی افزود: تهیه و توزیع بستههای معیشتی توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) یعنی مجموعههای سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان انجام میشود.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون ۳۲۰ هزار بسته معیشتی در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری در طرح کمک مومنانه میان خانوارهای نیازمند این استان توزیع شده است.
به گفته هزارخانی گروههای جهادی به مناسبت عید غدیر در تمامی شهرستانهای استان کرمانشاه غذای گرم توزیع میکنند.
نظر شما