به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، علیرضا استکی پس از شکست دانیال شه بخش برابر کریف کوبایی و بسته شدن پرونده بوکس ایران در سی و دومین دوره بازیهای المپیک گفت: دانیال اگر مصدوم نمی شد، حتما اتفاق های خوبی را رقم می زد. البته نمی گویم حریف کوبایی را صد در صد می برد.

وی ادامه داد: آلوارز بالای ۲۰۰ مسابقه داده است و دانیال تاکنون ۲۴- ۲۵ مسابقه داده است و حتما تفاوت زیادی با هم دارند. اما دانیال شروع خوبی داشت و در راند دوم عالی بود. حتی بعد از اینکه داوران پایان مسابقه را اعلام کردند، مربیان کوبا به من گفتند که دانیال چقدر خوب مبارزه می کند.

سرمربی تیم ملی بوکس ایران ادامه داد: نمی خواهم بهانه بیاورم اما بوکسورهای ما به قرعه های بدی هم خوردند اگر چه فکر می‌کنم شاهین توان پیروزی مقابل حریفش در بازی نخست را داشت.

استکی در پایان گفت: دانیال بوکسور خیلی خوبی است و باور دارم که در آینده از او بسیار خواهیم شنید.