او نماد دوستی و مایه مباهات دو ملت ایران و افغانستان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابوذر ابراهیمی ترکمان، درپیامی درگذشت محمد سرور رجایی، شاعرو ادیب فرزانه افغانستان را به اهالی فرهنگ و ادب فارسی تسلیت گفت. متن پیام او به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم محمد سرور رجایی شاعر و ادیب فرزانه موجب تاثر و تاسف عمیق اینجانب و اهالی فرهنگ و ادب شد. آن عزیر سفر کرده عمر کوتاه اما سرشار از افتخار خود را وقف فرهنگ و ادب فارسی نموده و در مسئولیت‌های فرهنگی، خدمات ارزنده‌ای را به زبان و ادب فارسی کرد و به عنوان نماد دوستی، مایه مباهات دو ملت ایران و افغانستان محسوب می‌شد.

اینجانب درگذشت ناگهانی آن عزیز سفر کرده را به خانواده عزادار ایشان و تمامی اهالی فرهنگ و ادب فارسی، تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر و اجر جزیل را برای بازماندگان شأن مسئلت می‌نمایم.

ابوذر ابراهیمی