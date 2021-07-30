به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.

طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۹۸ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۱.۱ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۱.۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.