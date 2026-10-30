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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

ضربه پلیس آگاهی هرمزگان به شبکه‌های توزیع ارز جعلی

ضربه پلیس آگاهی هرمزگان به شبکه‌های توزیع ارز جعلی

بندرعباس- رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان گفت: مأموران پلیس هرمزگان در پی عملیات‌هایی موفق شدند دو باند تخصصی توزیع ارز جعلی را که در پوشش معاملات اقتصادی فعالیت می‌کردند، منهدم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع یک کلاهبرداری میلیاردی از طریق ارائه ارز جعلی(درهم) در قبال فروش قطعات و لوازم قایق، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کارمأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ لشکری با اشاره به اقدامات انجام شده تصریح کرد: کارآگاهان با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی، اطلاعاتی و انجام اقدامات میدانی گسترده، موفق به شناسایی عوامل اصلی توزیع ارز جعلی و شبکه‌های مرتبط با این باندها شدند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مراجع قضایی و طی دو عملیات جداگانه و کاملاً منسجم، موفق شدند ۴ نفر از متهمان اصلی را در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و به اداره پلیس آگاهی انتقال دهند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد : متهمان در مواجهه با ادله و مستندات قطعی پلیس، به ارتکاب جرم اعتراف کردند و در پی این عملیات، پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

کد مطلب 6994197

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