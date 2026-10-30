به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع یک کلاهبرداری میلیاردی از طریق ارائه ارز جعلی(درهم) در قبال فروش قطعات و لوازم قایق، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کارمأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ لشکری با اشاره به اقدامات انجام شده تصریح کرد: کارآگاهان با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی، اطلاعاتی و انجام اقدامات میدانی گسترده، موفق به شناسایی عوامل اصلی توزیع ارز جعلی و شبکه‌های مرتبط با این باندها شدند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مراجع قضایی و طی دو عملیات جداگانه و کاملاً منسجم، موفق شدند ۴ نفر از متهمان اصلی را در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و به اداره پلیس آگاهی انتقال دهند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد : متهمان در مواجهه با ادله و مستندات قطعی پلیس، به ارتکاب جرم اعتراف کردند و در پی این عملیات، پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.