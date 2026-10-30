میدری خبر داد؛ افزایش کالابرگ ۳۳.۵ میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری روز جمعه در حاشیه بازدید از درمانگاه تأمین اجتماعی لردگان اظهار کرد: تعداد افرادی که تا پایان مهرماه برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام کرده‌اند، دقیقاً ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

وی افزود: اعتبار کالابرگ این تعداد از ثبت‌نام‌کنندگان از ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) به ۱۵ میلیون ریال (یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سایر گروه‌هایی که ثبت‌نام کرده‌اند، به‌صورت مشترک از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شوند و نتایج این بررسی‌ها در ۱۵ آبان‌ماه جاری اعمال خواهد شد.