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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

میدری خبر داد؛ افزایش کالابرگ ۳۳.۵ میلیون نفر

میدری خبر داد؛ افزایش کالابرگ ۳۳.۵ میلیون نفر

شهرکرد- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش اعتبار کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان پایان مهرماه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری روز جمعه در حاشیه بازدید از درمانگاه تأمین اجتماعی لردگان اظهار کرد: تعداد افرادی که تا پایان مهرماه برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام کرده‌اند، دقیقاً ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

وی افزود: اعتبار کالابرگ این تعداد از ثبت‌نام‌کنندگان از ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) به ۱۵ میلیون ریال (یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سایر گروه‌هایی که ثبت‌نام کرده‌اند، به‌صورت مشترک از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شوند و نتایج این بررسی‌ها در ۱۵ آبان‌ماه جاری اعمال خواهد شد.

کد مطلب 6994183

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