به گزارش خبرنگار مهر، شهاب‌الدین عزیزی‌خادم در حاشیه جشن پنجمین قهرمانی پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: قهرمانی باشگاه پرسپولیس را تبریک می‌گویم و به همه دست‌اندرکاران، اهالی رسانه و سازمان لیگ تبریک می گویم.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: این فصل با بازی‌های تیم ملی تقارن پیدا کرد و خوشحالیم که در لیگ قهرمانان سه نماینده به دور حذفی صعود کردند. امیدوارم در ادامه نتایج درخشانی توسط این تیم ها گرفته شود.

وی ادامه داد: یک سوم مسابقات فصل جاری در فدراسیون ما برگزار شد. یکسری اتفاقات در لیگ‌های متعدد داشتیم که مهم‌ترین مسائل این فدراسیون و چیزی که باید به آن توجه جدی کنیم، توجه به انضباط و عدالت است. باید خودمان را با روند عدالتی فدراسیون تطبیق دهیم.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: لیگ دسته دوم به خاطر نتایج رقم‌خورده، تعلیق شده. ما صلاح عمومی را بر مصلحت‌اندیشی ترجیح می‌دهیم و فدراسیون قطعا در لیگ آینده به مسیری خواهد رفت که خیلی از این حواشی را جمع کند. برای ما مسائل اخلاقی و انضباطی بسیار مهم است. از ارکان قضایی فدراسیون حمایت ویژه‌ای خواهیم کرد.

وی گفت: یک بخش از کار فدراسیون اصلاح ساختار است. در مسیر قوانین انضباطی قطعا محکم‌تر و در لیگ آینده به‌روزتر خواهیم بود.

عزیزی خادم تصریح کرد: امیدواریم با نگاه جدی‌تر و قوی‌تر بتوانیم کسانی که بخواهند انزجار تولید کنند و بخواهند بدعت‌آفرین باشند، مطمئن باشند این بساط برچیده خواهد شد. قطعا فدراسیون فوتبال اغماض و مماشات نخواهد کرد.

عزیزی خادم در مورد اینکه VAR چه زمانی در فوتبال ما خواهد آمد، گفت: کمیته قوی را که علیرضا فغانی هم عضو آن است، مامور کرده‌ایم. به شدت در این مورد در حال کار کردن هستند. بخشی از آن دست ماست و بخشی هم به تحریم‌ها بازمی‌گردد.

رئیس فدراسیون در مورد میزبانی تیم ملی در راه جام جهانی گفت: ما منتظر گرفتن میزبانی هستیم. این موضوع ظرف یک هفته آینده معلوم می شود. تمام رایزنی‌ها و مکاتبات را انجام داده‌ایم. از تمام ظرفیت‌مان برای انجام بازی‌ها به صورت رفت و برگشت استفاده می‌کنیم. اگر هم باز به صورت متمرکز باشد، برنامه خودمان را خواهیم داشت.

وی در مورد اینکه بازی دوستانه برای تیم مل در نظر گرفته می شود خاطرنشان کرد: اگر اسکوچیچ بخواهد حتما بازی می‌گذاریم