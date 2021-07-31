تسلیت مدیر کل ارشاد گیلان در پی درگذشت «اکبر محبوبی فر»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز فاضلی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پیامی درگذشت هنرمند برجسته استان «اکبر محبوبی فر»، تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بازگشت همه به‌سوی اوست

مرگ پایان زندگی نیست، بلکه آغازی است برای پرواز مرغ جان بر گستره ملکوت و رجعتی به محضر حضرت دوست؛ به‌ویژه مرگ آنان که در زندگانی، گام‌های بلندی برداشته و در خدمت به دیگران کوشیده‌اند. بار دیگر گلچین روزگار، یکی از گل‌های بوستان فرهنگ و هنر غنی این سرزمین را برچید و بلبلان و شیفتگان این باغ را در غمی بزرگ وا نهاد.

خبر درگذشت استاد اکبر محبوبی‌فر، ضایعه‌ای است که اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان گیلان را به سوگ نشاند. این هنرمند فرهیخته و پرتلاش، علاوه بر عرصه هنر در عرصه رسانه و آگاهی بخشی به جامعه نیز بسیار کوشا بود و بی‌تردید در زمره بزرگانی قرار دارد که آثارش برای همیشه ماندگار خواهد ماند.

بنده ضمن ابراز تأسف از درگذشت این هنرمند پیشکسوت و اعلام همدردی با خانواده محترم و بازماندگان ایشان، این ضایعه را به اصحاب فرهیخته فرهنگ، هنر و رسانه استان تسلیت گفته و از آستان کبرایی حضرت احدیت برای آن مرحوم علو درجات و برای تمامی بازماندگان شکیبایی و طول عمر باعزت مسئلت می‌نمایم.