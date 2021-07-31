محمد دهقانی فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انجام ۹۵۲ تست سریع کرونا در استان اظهار کرد: از این تعداد ۲۷۵ تست مثبت گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به آزمایشات PCR هم اشاره کرد و گفت: ۱۶۴ آزمایش طی شبانه روز گذشته در استان انجام شده که ۷۲ مورد مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه از بیماران جدید ۳۴ نفر در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند، تصریح کرد: ۳۳۰ بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۱۹۰ نفر آنها کرونا مثبت هستند.

دهقانی با بیان اینکه ۲۳ نفر از مبتلایان به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر هستند، ادامه داد: حال ۶ نفر از بیماران وخیم است.

وی از فوت دو بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: شمار فوتی‌های کرونا در استان به ۹۵۶ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تاخت و تاز کرونا در موج پنجم اشاره کرد و افزود: سرعت انتقال دلتا بسیار بیشتر از دیگر واریانت ها است و از هم استانی‌ها تقاضا داریم نکات بهداشتی را رعایت و از شرکت در دورهمی ها و تجمعات خودداری کنند.