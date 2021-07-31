۲ زلزله پیاپی قصرشیرین را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش ۲ زلزله ۳.۶ و ۳.۵ ریشتری در حوالی مرز کشور عراق و استان کرمانشاه در شهرستان قصرشیرین واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین لرزه‌ها ساعت ۱۸:۳۲ و ۱۸:۳۸ به ترتیب به بزرگی ۳.۵ و ۳.۶ ریشتر و عمق ۱۱ و ۱۵ کیلومتری حوالی قصر شیرین گزارش شده است.

زلزله ۳.۵ ریشتری به طول جغرافیایی: ۴۵.۲۷ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۶ در ۲۸ کیلومتری قصر شیرین، ۵۵ کیلومتری سرپل‌ذهاب و ۶۰ کیلومتری ازگله و زلزله ۳.۶ ریشتری به طول جغرافیایی: ۴۵.۳۵ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۴ در ۲۱ کیلومتری قصر شیرین، ۴۸ کیلومتری سرپل‌ذهاب و ۵۵ کیلومتری ازگله رخ داده است.