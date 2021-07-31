اقدام ورزشکار لبنانی علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالله منیاتو در اعلام موضع خود هنگامی که دریافت که باید در برابر حریفی از رژیم صهیونیستی قرار گیرد، درنگ نکرد.

عبدالله منیاتو و مربی آن محمد الغُربی، پس از اینکه فهمیدند طبق قرعه کشی در مسابقات جهانی هنرهای رزمی در بلغارستان باید در برابر حریفی از رژیم صهیونیستی قرار بگیرد، حاضر به مسابقه نشد.

وی ضمن مخالفت با به رسمیت شناختن اسرائیل با هرگونه تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالفت کرد.

این درحالی است که طی روزهای گذشته هم ورزشکارانی از الجزایر و سودان در جریان مسابقات المپیک، اقدام مشابهی انجام داده بودند.

محمد عبدالرسول جودوکار سودانی به خاطر عدم رویارویی با حریفی از رژیم صهیونیستی از مسابقات المپیک توکیو کناره‌کیری کرد.

این جودوکار سودانی در مرحله سوم باید به مصاف بوتبول طاهارجودوکار اسرائیلی می‌رفت اما در نهایت به خاطر روبه‌رو نشدن با او، از دور مسابقات کنار رفت.

قبل از او، فتحی نورین جودوکار معروف الجزایری هم حاضر به رقابت با حریفی از رژیم صهیونیستی نشده بود و از این مسابقات انصراف داد.

«فتحی نورین» جودوکار الجزایری که پیشتر در خلال مبارزات المپیک ۲۰۲۰ در حمایت از ملت فلسطین از رویارویی با نماینده ورزشی رژیم صهیونیستی انصراف داده بود در مصاحبه با خبرنگاران از تصمیم خود و مربی اش دفاع کرد و آن را برای ملت الجزایر افتخار آمیز توصیف کرد.

وی تأکید کرد: «من خوشحالم از اینکه باعث برافروخته شدن خشم صهیونیست‌ها شده‌ام. این روزها تماس‌های دل گرم کننده بی شماری از جهان اسلام دریافت می‌کنم.»

این ورزشکار الجزایری در پایان بیان کرد: «وقتی متوجه شدم قرعه مسابقه بعدی من به حریفی از رژیم صهیونیستی خورده است شوکه شدم اما با این حال در اتخاذ این تصمیم، تردید نکردم».

جودوکار الجزایری که به دلیل روبه‌رو نشدن با نماینده رژیم صهیونیستی در بازی‌های المپیک توکیو، با محرومیت موقت از سوی فدراسیون جهانی جودو (IJF) مواجه شد، در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه پرس تی وی عنوان کرده بود: نمی‌خواهم دستانم به مسابقه با نماینده رژیمی که افراد بی‌گناه را می‌کشد، آلوده شود.

فتحی نورین در مصاحبه با رابرت کارتر، خبرنگار پرس تی‌وی افزود: باید در مقابل ورزشکاری از رژیم اسرائیل که سرزمین‌های فلسطینی را اشغال کرده، قرار می‌گرفتم. رژیمی که افراد بی‌گناه را می‌کشد و آنها را از خانه‌شان بیرون می‌کند. به همین دلیل نمی‌خواهم دستانم به مسابقه با کسی که نماینده چنین رژیمی است، آلوده شود. نمی‌خواهم چنین مسابقه‌ای زیر پرچم الجزایر که حامی نهضت فلسطین است، رخ دهد.

رسانه‌های اسرائیلی پیشتر این اقدام ورزشکاران اسلامی و عربی را از تانک و تسلیحات نظامی هم خطرناک‌تر توصیف کرده بودند.