دنیای سینما سوگوار برگمان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماکس فن سیدو، بازیگر پرآوازه سوئدی که در 11 فیلم برگمان نقش‌آفرینی کرد گفت: "هیچکس به اندازه اینگمار برگمان برای من اهمیت نداشت. از اینکه برگمان با من کار کرد و دوستم بوده، بسیار سپاسگزارم."

کن راسل، کارگردان بریتانیایی نیز به BBC گفت: "او به جرات بهترین فیلمساز دنیا بود." ژیل ژاکوب، رئیس جشنواره فیلم کن هم او را یک پیشگام نابغه توصیف کرد و افزود: "سینمای مدرن یکی از آخرین پیشگامان خود را از دست داد." پل شریدر هم برگمان را فیلمسازی خطاب کرد که "فیلم ساختن را به یک عمل جدی و درون نگرانه تبدیل کرد، در حالی که تا پیش از او هیچ کس موفق به انجام این کار نشده بود."او افزود: "برای تمام فیلمسازان هم نسل من غیرممکن بود از او تاثیر نگیرند و برگمان در تاریخ سینما راهی فراخ گشود." وودی آلن نامدار که تعدادی از آثار خود را آشکارا با الهام از سینمای برگمان ساخت، او را "بهترین هنرمند سینمایی دوران من" خطاب کرد و با اشاره به رفتار گاه تلخ و تیره او افزود: "برگمان یکبار به من گفت از این می ترسد که در یک روز خیلی خیلی آفتابی بمیرد. تنها امیدوارم او در همان شرایطی که می خواست از دنیا رفته باشد."لرد ریچارد آتن بورو، فیلساز بریتانیایی و رئیس آکادمی فیلم بریتانیا بفتا نیز گفت: "دنیا یکی از بهترین فیلمسازان خود را از دست داد." مایکل آپتد رئیس انجمن کارگردانان آمریکا که در 1990 جایزه یک عمر دستاورد هنری را به برگمان اعطا کرد، او را "مظهر کارگردان کارگردانان" خطاب کرد و افزود: "او فیلم هایی زیبا، پیچیده و زیرکانه خلق کرد که تا ابد بر روان نقش می بندد."در سوئد، به دنبال اعلام خبر مرگ برگمان، پرچم ها به صورت نیمه افراشته درآمد و شبکه های تلویزیونی با قطع برنامه های عادی خود شروع به پخش برنامه هایی درباره زندگی او همین طور پخش فیلم های وی کردند. فردریک راینفلت، نخست وزیر سوئد گفت: "آرامش او ابدی است. تصور می کنم درک تاثیر شگرف او بر صنعت سینمای سوئد دشوار باشد."برگمان پنج بار ازدواج کرده بود و آثار او اغلب تنش میان زوج ها را دربر می گرفت. او زمانی گفت: "فیلم های من همیشه بخشی از تفکرات من هستند، احساسات، تنش ها، رویاها و تمایلات من. گاه از گذشته می آیند و گاه از زمان حال من." اما او سال 2004 اعتراف کرد نمی تواند فیلم های خودش را تحمل کند، برای اینکه با دیدن آنها افسرده می شود.برگمان گفت: "عصبی می شوم و گریه ام می گیرد. احساس درماندگی می کنم و به نظرم هولناک است." فیلمساز بزرگ سوئدی روز گذشته در 89 سالگی در جزیره فارو در دریای بالتیک در آرامش درگذشت. او سال های آخر عمر خود را در این جزیره می‌گذراند.