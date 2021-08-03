لندن به بروز حادثه برای یک کِشتی نزدیک الفجیره واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز سه شنبه و مقارن با انتشار برخی اخبار پیرامون بروز حادثه برای یک کِشتی نزدیک سواحل امارات اعلام کرد که این رویداد در ساحل شهر الفجیره رخ داده و از کشتی های دیگر خواست به محل حادثه نزدیک نشوند.

شبکه تلویزیونی الجزیره در این خصوص ادامه داد که لندن تا کنون اطلاعات بیشتری را در این باره ارائه نکرده است.

به گزارش الجزیره، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس در این باره ادامه داد: حادثه ارتباطی با دزدی دریایی ندارد.

المیادین لحظاتی پیش از وقوع یک حادثه برای یک کشتی در سواحل امارات خبر داد.

این رسانه به جزییات بیشتری در این باره اشاره‌ای نکرد؛ اما تأکید کرد که حادثه‌ای نظامی روی داده است.

منابع آگاه در این خصوص اعلام کردند که این کِشتی در واقع نفتکش سنگاپوری بوده و در فاصله قابل توجه از سواحل بندر الفجیره امارات با مین دریایی برخورد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کشتی در آخرین دقایق پنجشنبه شب گذشته در شمال شرقی جزیره «مصیره» در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت. وزارت دفاع انگلیس بعداً با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کشتی هدف قرار گرفته شده در دریای عمان یک کشتی تجاری متعلق به رژیم صهیونیستی بوده است.

منابع خبری همچنین گفتند که «ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در غرب آسیا» نیز به درخواست‌ها برای پاسخگویی در ارتباط با این حمله پاسخی نداده است.

همچنین خبرنگار شبکه صهیونیستی «کان» بیانیه‌ای را از سوی مالک کشتی هدف قرار گرفته در دریای عمان منتشر کرد. این بیانیه از سوی شرکت «زودیاک ماریتایم» مالک کشتی آسیب دیده اسرائیلی منتشر شده است.