پاداش پای سکوی گرایی، داوودی و ساروی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، پاداش یورویی پای سکوی کمیته ملی المپیک بعنوان پاداش مدال آوران المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیمه شب گذشته و در دهکده بازی‌ها طی مراسمی با حضور دکتر صالحی امیری به گرایی، داوودی و ساروی اهدا شد.

در این مراسم که با حضور دکتر سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر نصرالله سجادی سرپرست کاروان المپیک، اعضای کادر سرپرستی، دکتر علیرضا دبیر و حمید سوریان رئیس و نایب رئیس فدراسیون کشتی، سرمربیان و اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و وزنه برداری و همچنین قهرمانان مدال آور طلا، نقره و برنز کشورمان برگزار شد، پاداش یورویی پای سکو که از سوی هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک برای مدال آوران بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو در نظر گرفته شده بود به گرایی، داوودی و ساروی اهدا شد.

طبق تصمیم هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک به مدال آوران طلا، نقره و برنز کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۳۵۰۰ یورو پاداش نقدی بعنوان پاداش پای سکو اهدا می‌شود.