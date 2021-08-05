روسای شورای شهر خرمشهر و مینوشهر انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنجشنبه آئین تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر خرمشهر با حضور امام جمعه خرمشهر در فرمانداری این شهرستان برگزار شد که در ادامه این مراسم رأی‌گیری برای انتخاب هیئت‌رئیسه این شوراها انجام شد.

بعد از رأی‌گیری انجام شده «عبدالنبی پور خلف» با کسب پنج رأی، مسعود فرحانی با ۶ رأی و ایوب رنجبر با ۶ رأی به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی شورای اسلامی شهر خرمشهر انتخاب شدند.

همچنین مسعود فرحانی، فاطمه اسعدی و ایاد فرحانی پارسا هر کدام با کسب سه رأی به ترتیب رئیس، نایب رئیس و منشی شورای اسلامی شهر مینوشهر شدند.

«فاخر ربیعی» رئیس پنجمین شورای اسلامی شهر خرمشهر نیز در سخنان خود در این مراسم در واکنش به انتقاد به شورای شهر پنجم خرمشهر به طولانی شدن روند حسابرسی شهرداری خرمشهر اشاره کرد و گفت: در شورای پنجم حسابرسی درخواست شد و هیئت بازرسی ۶ ماه در خرمشهر مستقر بودند که نتیجه حسابرسی‌ها اعلام نشد.

وی مشکلات در دوره‌های پیشین شورای اسلامی شهر خرمشهر را یادآور شد و گفت: مشکلات امروز خرمشهر ریشه در دوره‌های گذشته دارد چرا که این مشکلات به دوره پنجم رسید و بر دوره ششم نیز تأثیر خواهد گذاشت و روی کار آمدن منطقه آزاد نیز در ضعیف شدن شهرداری بی‌تأثیر نبوده در نتیجه نباید مشکلات را مربوط دوره پنجم شورا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵۰ داوطلب شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان خرمشهر در این دوره از انتخابات برای تصدی هفت کرسی شورای شهر خرمشهر و پنج کرسی مینوشهر با هم به رقابت پرداختند و میزان مشارکت مردم در این دوره انتخابات ۵۱ درصد اعلام شد.