به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر برجسته جهان عرب مطلبی را درباره تحولات اخیر لبنان در روزنامه «رأی الیوم» منتشر کرد. این تحلیلگر عرب زبان در مطلب خود آورده است: «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان اخیراً با شماری از ذاکران و مداحان حسینی (ع) دیدار کرده است. وی در بخشی از سخنان خود در دیدار مذکور به حوادث اخیر لبنان اشاره کرده است.

بر اساس این گزارش، عطوان در ادامه مطلب خود آورده است: سید حسن نصرالله در بخشی از سخنانش تأکید کرده است که حزب‌الله به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد و ما می‌دانیم که باید چه کاری انجام دهیم. دبیرکل حزب الله لبنان همچنین با اشاره به حوادث منطقه «خلده» در بیروت گفت که به میدان آمدن حزب‌الله به معنای ورود به جنگ داخلی است. افرادی وجود دارند که تلاش می‌کنند برای جنگ با ما تسلیحاتی برای خود تهیه کنند. تاکنون خون هیچیک از اعضای حزب الله پایمال نشده است.

این تحلیلگر برجسته جهان عرب همچنین نوشته است: سید حسن نصرالله در عینِ اعلام عدم ورود به جنگ داخلی در لبنان، تأکید کرد که تاکنون خون هیچیک از اعضای حزب الله پایمال نشده است. این سخن به مثابه یک سخن هشدار آمیز خطاب به عاملان قتل «علی شبلی» در لبنان بود. بدون تردید کسانی که این جنایت را مرتکب شدند، خود به خوبی پیام هشدارآمیز سید حسن نصرالله را دریافت کردند.‌ بدون تردید کسانی که جنایت قتل عضو حزب الله را مرتکب شدند، خود به خوبی پیام هشدارآمیز سید حسن نصرالله را دریافت کردند

عطوان همچنین افزوده است: سخنان نصرالله نشان می دهد که صبر او در حال لبریز شدن است. به نظر می رسد که صبر استراتژیک دبیرکل حزب الله لبنان رو به پایان است و باید منتظر اقدامات جدیدی از سوی حزب الله باشیم. اینگونه به نظر می رسد که سیاست حکمت و تدبیر در مقابل برخی افراد و جریان های سیاسی در لبنان جواب نمی دهد و حزب الله مسیر دیگری را می خواهد در پیش گیرد.

این تحلیلگر عرب زبان در ادامه مطلب خود آورده است: هدف نهایی کسانی که علیه حزب الله فعالیت می کنند، خلع سلاح کامل این گروه مقاومتی است. از آنجایی که سلاح حزب الله به یک تهدید برای موجودیت رژیم صهیونیستی تبدیل شده است، برخی برای خلع سلاح این گروه تلاش می کنند. موشک های حزب الله تهدید بزرگی برای اسرائیل است. موشک هایی که اخیراً به شهرک کریات شیمونه در اراضی اشغالی اصابت کرد، شاید تازه ابتدای مسیرِ درگیری های فراگیر باشد.

عطوان در ادامه به سید حسن نصرالله پیشنهاد کرده است که به خویشتنداری در برابر کسانی که به دنبال ضربه زدن به حزب الله هستند پایان دهد. او خطاب به دبیرکل حزب الله لبنان گفت: شما هرچقدر هم که انعطاف به خرج دهید، این انعطاف مؤثر نخواهد بود. شما حتی اگر همه موشک هایتان را هم واگذار کنید، آن‌ها [صهیونیستها و حامیانشان] از شما راضی نخواهند شد.