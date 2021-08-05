حجت الاسلام مهدی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدنبه ایام محرم، ماه عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) آئین تجلیل از پیرغلامان، مداحان و خادمان امام حسین (ع) در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: آئین تجلیل از پیرغلامان حسینی روز جمعه ۱۵ مرداد ساعت ۱۸ در محل حسینیه ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: مراسم تجلیل از پیرغلامان، مداحان و خادمان امام حسین (ع) با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.

کارگر خاطر نشان کرد: این مراسم با همکاری سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، اوقاف و امور خیریه، شورای هیأت مذهبی، کانون مداحان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، جامعه ایمانی مشعر و صدا و سیما استان کرمانشاه برگزار می‌گردد.

وی با اشاره به شعار ماه محرم ۱۴۰۰ بیان کرد: شعار «ما نسل به نسل در پناهت هستیم» به عنوان شعار محوری ماه محرم ۱۴۰۰ از سوی سازمان تبلیغات اسلامی کشور انتخاب شده است.