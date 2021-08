با تفریحات رایگان استانبول آشنا شوید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، استانبول یکی از شهرهای توریستی دنیا است و همه ساله تعداد زیادی از گردشگران، استانبول را مقصد گردشگری خود انتخاب می‌کنند. کشور ترکیه مسافت کمی با ایران دارد به همین دلیل بسیاری از گردشگران ترکیه و شهر استانبول، ایرانی هستند. راحت ترین راه برای رسیدن به این شهر از ایران و دیگر کشورها رزرو بلیط هواپیما به استانبول و استفاده از این وسیله نقلیه است.

استانبول عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه را به خود اختصاص داده است. این شهر مکان‌های گردشگری بسیار زیادی دارد. این مکان‌ها شامل بناهای تاریخی، موزه‌ها، میادین مشهور و … می‌شود. در کنار مکان‌های دیدنی نمی‌توان از تفریحات این شهر غافل شد. بسیاری از تفریحات موجود در استانبول هزینه‌ای مشخص دارند اما لازم به ذکر است که برخی از آن‌ها نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای ندارند و ورودی آن‌ها در بعضی از روزها کاملاً رایگان است.

در این مقاله به معرفی تفریحات رایگان در استانبول خواهیم پرداخت.

تماشای موزه مدرن استانبول - Istanbul Modern Art

تماشای آثار هنری و ارزشمند هر کشوری بسیار لذت بخش است و می‌تواند یک تفریح مناسب باشد. موزه مدرن استانبول متشکل از تعداد زیادی آثار هنری معاصر است که بازدید از آن در روزهای پنج شنبه کاملاً رایگان است. مردم استانبول و هم چنین مسافران این شهر می‌توانند از این مکان بازدید کنند. در طول سفر به ترکیه می‌توانید یک روز کامل را در این موزه سپری کنید. این موزه در سال ۲۰۰۴ میلادی تاسیس شده است. موزه مدرن استانبول اولین مجموعه‌ای است که آثار هنری، معاصر و مدرن را جمع آوری کرده است.

گشت و گذار در محله بالات – Balat

یکی از محله‌های معروف و رنگارنگ استانبول محله بالات است. این منطقه بسیار خوش آب و هوا است و معماری آن منحصر به فرد است. محله بالات در گذشته محل زندگی ارتودوکس‌ها بوده است. امروزه به یکی از زیباترین محله‌های استانبول تبدیل شده است. کلیسای سنت جورج، کالج ارتودکس یونانی و کلیسای سنت استفن نیز در کوچه پس کوچه‌های این خیابان قرار گرفته است که تماشای آن‌ها خالی از لطف نیست. در طول روز تعداد زیادی از گردشگران از این منطقه بازدید می‌کنند.

بازدید از موزه نقاشی و مجسمه سازی - The Museum of Painting and Sculpture

اولین موزه هنری در ترکیه موزه نقاشی و مجسمه سازی استانبول است. آثار هنری این مجموعه مربوط به قرن ۱۹ و ۲۰ می‌شود. امضای هنرمندان بسیاری هم چون عثمان حمدی بی و بدری رحمی بر روی آثار هنری این موزه دیده می‌شود. این موزه در سال ۱۹۳۷ و توسط آتاتورک تاسیس شده است. در طول هفته به جز روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۱۰ صبح الی ۴:۳۰ بعد از ظهر، بازدید از این موزه کاملاً رایگان است. این موزه در منطقه بشیکتاش استانبول واقع شده است.

قدم زدن روی پل گالاتا - Galata Bridge

این پل در مرکز شهر استانبول واقع شده است و پیاده روی بر روی آن به یکی از پرطرفدارترین تفریحات رایگان در استانبول تبدیل شده است. این پل دو طرف منطقه شاخ طلایی را به همدیگر متصل می‌کند و یک پل پر رفت و آمد در استانبول است. سرتاسر این منطقه پر از رستوران‌های کوچک و محلی است که غذاهای مختلفی سرو می‌کنند. بر روی این پل ماهیگیران بسیار زیادی مشغول به کار هستند که تماشای آن‌ها بسیار لذت بخش است. این پل مسافتی معادل ۴۹۰ متر دارد و در قرن نوزدهم میلادی ساخته شده است. مرغ‌های دریایی و پرنده‌های مهاجر بسیار زیبایی بر فراز این پل در حال پرواز هستند.

پل گالاتا یکی از دیدنی ترین مکان‌های استانبول محسوب می‌شود. اغلب گردشگرانی که بلیط هواپیما استانبول تهیه می‌کنند و به استانبول سفر می‌کنند، از این پل دیدنی بازدید می‌کنند.

تماشای تنگه بوسفر Bosporus

تنگه بوسفر یکی از محله‌های دیدنی شهر استانبول است. تماشای این منطقه هم در شب و هم در روشنی روز بسیار لذت بخش است. ببک و اورتاکوی دو منطقه نزدیک به بوسفر هستند که تماشای آن‌ها نیز خالی از لطف نیست. در این تنگه کشتی‌های زیبایی هم چون کشتی کروز رفت و آمد می‌کنند. مسجد قدیمی اورتاکوی نیز از دیگر مکان‌های گردشگری استانبول است که بازدید از آن به شما پیشنهاد می‌شود.

تماشای موزه پرا استانبول - Pera Museum

این مجموعه در یک ساختمان مربوط به قرن نوزدهم واقع شده است. قرار بود از این ساختمان به عنوان یک هتل استفاده شود. اما بعدها به یک گنجینه آثار هنری تبدیل شد. آثاری هم چون نقاشی‌های مختلف، کاشی و سرامیک قدیمی، هنر آناتولی و … این مجموعه را تشکیل داده اند. بسیاری از آثار هنری این موزه، اثر هنرمندان مشهوری هم چون پابلو پیکاسو، فریده کوهلو، اندی وارهول، جوآن میرو و ... است. بازدید از موزه پرا استانبول در شب‌های جمعه و در بازه زمانی ۶ بعد از ظهر الی ۱۰ شب کاملاً رایگان است. لازم به ذکر است که بازدید از موزه پرا در تمامی روزهای هفته برای توریست‌های استانبول کاملاً رایگان است.

بازدید از گالری هنر خیابان استقلال - Art Galleries on İstiklal Street

بازدید از گالری‌های هنر موجود در خیابان استقلال یکی از لذت بخش ترین تفریحات برای دوستداران هنر و نقاشی است. معروف ترین گالری‌های هنری استانبول در این خیابان قرار گرفته اند. گالری‌های هنر خیابان استقلال همیشه رایگان هستند و بازدید از آن‌ها برای عموم آزاد است. از مهم‌ترین گالری‌های خیابان استقلال می‌توان به گالری آپارتمانی، Arter، Galeri Zilberman و … اشاره کرد.

پیک نیک در پارک سر سبز ییلدیز - Yildiz Park

ییلدیز پارک استانبول یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه‌های این شهر محسوب می‌شود. این پارک هزینه جهت ورودی دریافت نمی‌کند و به صورت کاملاً رایگان می‌توانید در این پارک وقت بگذرانید. این پارک مورد توجه بسیاری از مردم ساکن استانبول نیز قرار گرفته است. اگر مایل هستید با فرهنگ مردم استانبول بیشتر آشنا شوید می‌توانید به این پارک مراجعه کنید. پیک نیک و صرف غذا و عصرانه در این پارک می‌تواند یکی از بهترین تفریحاتی باشد که در این پارک کاملاً رایگان صورت می‌گیرد.

تماشای مسجد آبی یا سلطان احمد - Sultan Ahmet

یکی از زیباترین منظره‌هایی که می‌توانید در استانبول رایگان آن را تماشا کنید، مسجد آبی است. این مسجد رنگ بسیار منحصر به فردی دارد به همین دلیل به آن مسجد آبی گفته می‌شود. این مسجد یکی از مهم‌ترین نمادهای شهر استانبول است. این منطقه از دوران امپراطوری عثمانی به یادگار مانده است و یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای هنر اسلامی به حساب می‌آید. این مسجد درست رو به روی مسجد ایاصوفیه قرار گرفته است. طراحی و معماری داخلی این مسجد نیز بسیار زیبا و منحصر به فرد است. تماشای این اثر هنری هیچ هزینه‌ای ندارد و کاملاً رایگان صورت می‌گیرد.

سخن پایانی

علاوه بر مکان‌های گردشگری و تفریحی بالا می‌توانید از مجموعه سالت گالا، بازار بزرگ استانبول و مسجد تاریخی زیرک به صورت رایگان بازدید کنید و از قدم زدن زیر چترهای خیابان کاراکوی بدون هیچ هزینه‌ای لذت ببرید. کنسرت‌های خیابانی که در استانبول برگزار می‌شوند نیز یک تفریح بسیار شاد و مفرح هستند و می‌تواند ساعت‌ها شما را سرگرم کند. برای تماشای این کنسرت‌ها نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست.

با هر میزان هزینه‌ای که در نظر گرفته اید می‌توانید از مکان‌های گردشگری و تفریحی استانبول بازدید کنید. اگر به دنبال خرید بلیط لحظه آخری استانبول هستید می‌توانید فصل پاییز و زمستان را برای سفر انتخاب کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.