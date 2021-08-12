حجت الاسلام عباس عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شور و حرارت حسینی در دل مؤمنان خاموش شدنی نیست، تاکید کرد: ابلاغیه وزیر کشور به عنوان مسئول ستاد ملی مبارزه با کرونا از هفته گذشته در دستور کار سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفته و در جلسات همایش استقبال از ماه محرم، به صورت شهرستانی و استانی شبکه ستایشگران و جامعه روحانیت درباره آن توجیه شدند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز به صورت رسمی ابلاغیه جدیدی از طرف ستاد ملی کرونا به دست ما نرسیده و لذا همچنان همان ابلاغیه مبنای عمل خواهد بود و مصاحبه اخیر وزیر کشور سبب شده تا تذکرات مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی به هیئت‌های عزاداری جدی‌تر شود.

دولت به وظیفه خود عمل کند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه مطابق دستورالعمل همه شبکه مساجد و هیئات مذهبی موظف به رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی و استفاده کامل و مستمر از ماسک در برنامه‌های خود هستند، گفت: هرگونه تجمع و ازدحام و تن به تن شدن عزاداران در هر شکل و قالبی مخل رعایت پروتکل‌ها و سلامتی مردم است بنابراین مسئولین محترم هیئات، وعاظ و مداحان عزیز حتماً توجه لازم را به این امر داشته باشند.

عبدالهی ادامه داد: موج پنجم کرونا قبل از آمدن ماه محرم و در اثر ازدحام‌ها در سفرهای تفریحی، پارک‌ها، مراکز خرید و بازارها اتفاق افتاده و مراسم ماه محرم متأسفانه تحت‌الشعاع این اتفاق نامبارک قرار گرفته است، لذا مجموعه هیئات و مساجد نه تنها تهدیدی برای شیوع ویروس کرونا نیستند بلکه فرصتی برای توجیه و اقناع مردم برای رعایت مسائل بهداشتی و پروتکل‌های کرونایی محسوب می‌شوند بنابراین از مسئولان استدعا داریم به جای متهم کردن هیئات و مساجد به رعایت نکردن پروتکل‌ها، اولاً تجمعات نامناسب پارک‌ها مراکز تفریحی و تجاری را رسیدگی بکنند و ثانیاً در رساندن اقلام بهداشتی مانند ماسک و مواد ضد عفونی کننده به شبکه هیئات و مساجد مددکار باشند زیرا برگزاری مراسم با رعایت محدودیت‌های کرونایی، مخارج برگزاری هیئت‌ها را چندین برابر کرده است.

وی با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان طبق ابلاغیه وزیر کشور خود را مسئول اجرا و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مراسم و هیئت‌ها می‌داند و گروه‌های نظارتی اداره کل به صورت شبانه روزی مشغول سرکشی‌های میدانی در استان هستند، تاکید داشت: حفظ سلامتی مؤمنان در مراسم محرم، خط قرمز شرعی و عقلی شبکه تبلیغ و مساجد است و ان شاء الله مردم فرهیخته استان سمنان در این زمینه الگوساز و جریان ساز در محرم امسال خواهند بود.