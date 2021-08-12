بستری۱۴۵بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستانهای قم/۱۷نفر فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۸۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۱۴۵ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۱۴۳ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۸۲۰ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۲۰۸ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ بیمار در اثر کرونا در قم فوت شدند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را ۱۳۱۸ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۴۱۶ تست در استان مثبت بوده و ۲۵۱ هزار و ۹۷۳ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.