سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس اعلام سیستم تردد شمار در استان شاهد افزایش تعداد تردد درون استانی هستیم.

وی با بیان اینکه ترددهای در ۹ ورودی استان اصفهان کنترل می‌شود، ابراز داشت: ورود خودروهای غیربومی به اصفهان و خروج خودروهای بومی شهرهای استان ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه از ساعت ۱۲ روز گذشته تا ۱۲ امروز برخوردهای زیادی را با خودروهای متخلف داشته‌ایم، اضافه کرد: در این بازه زمانی به دو هزار و ۴۵۳ نفر تذکر لسانی داده شده است.

۵۰۴ خودرو جریمه شدند

وی افزود: همچنین در این بازه زمانی دو هزار و ۱۷۶ خودرو از ورودی‌های استان اصفهان بازگشت داده شده است.

سرهنگ زارع با بیان اینکه همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۵۰۴ خودروی متخلف در ورودی‌های استان اصفهان اعمال قانون شده است، تصریح کرد: ۱۵۴ خودرو جریمه یک میلیون تومانی و ۳۵۰ خودرو اعمال قانون ۵۰۰ هزار تومانی شده است.