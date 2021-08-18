  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ مرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۰۵

از سوی کریم خان مطرح شد؛

موضع‌گیری دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری درباره افغانستان

موضع‌گیری دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری درباره افغانستان

دادستان کل دیوان بین المللی کیفری در بیانیه ای نسبت به وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کریم خان دادستان کل دیوان بین المللی کیفری با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار احترام به حقوق بین الملل از سوی طرف های درگیر در این کشور شد.

دادستان کل دیوان بین المللی کیفری با ادعای اینکه گزارشات شورای امنیت سازمان ملل شامل مستنداتی از نقض حقوق بشر در افغانستان هستند، از بررسی جرایم روی داده در این کشور که در حوزه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری هستند، خبر داد.

این در حالیست که نشست چندی پیش شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات افغانستان به ابراز نگزانی درباره اوضاع در این کشور بسنده کرد.

کد مطلب 5284154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه