بایدن و امیر قطر درباره تحولات افغانستان رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دیوان امیری قطر از گفتگوی تلفنی تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیرامون تحولات افغانستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، دیوان امیری قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد تماسی تلفنی را از جو بایدن دریافت کرد که دو طرف طی آن به رایزنی درباره تحولات افغانستان پرداختند.

امیر قطر و بایدن در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان و انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان تاکید کردند.

دو طرف همچنین کاهش تنش‌ها و ایجاد راهکار سیاسی فراگیر در افغانستان را مورد تاکید قرار دادند.

طبق اعلام دیوان امیری قطر، ضرورت تضمین امنیت و ثبات در افغانستان به صورتی که به منفعت مردم این کشور باشد از دیگر مواردی است که سران قطر و آمریکا در این تماس تلفنی بر آن تاکید نمودند.

جو بایدن در این گفتگوی تلفنی از قطر بخاطر کمک به خروج غیرنظامیان و پیشبرد روند صلح در افغانستان قدردانی کرد.