تامین مالی خودروسازان ایرانی از بورس دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، امیر هامونی در میز صنعت خودرو و قطعهسازان که با حضور رئیس سازمان بورس در محل این سازمان به صورت آنلاین برگزار شد، افزود: تحقیق و توسعه در صنعت خودرو پیشتر موضوعی استراتژیک بوده که امروزه در دنیا برای بهبود و پیشرفت در این صنعت و ایجاد نوآوری و به روزرسانی آن از سرمایههای جسورانه شرکتی بهره میبرند و در ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
هامونی عنوان کرد: با تزریق نوآوری، افزایش کیفیت و بهروزرسانی تکنولوژی و استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی در بازار سرمایه نظیر صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه، صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی، شتابدهندههای صنعت خودرو و غیره، موضوع تأمین مالی و وابستگی قطعهسازان به خودروسازان داخلی کم شده و حتی میتوانند محصولات خود را به شرکتهای بزرگ دنیا نیز بفروشند.
او به تفاهم نامه فرابورس و بورس دمشق اشاره کرد و افزود: طبق این تفاهم نامه شرکتهای ایرانی که در سوریه تولید میکنند میتوانند سهام خود را در بورس دمشق معامله کرده و فرابورس نیز کار آنان را تسهیل کند.
به گفته هامونی مراودات فرابورس با بورس دمشق در حال انجام است، بنابراین با فعال کردن این حوزه، شرکتهایی که در دمشق تولید دارند برای تأمین مالی میتوانند از ظرفیتهای بورس سوریه برای پذیرش استفاده کنند.
او درباره اوراق گام گفت: طی جلسهای با بانک مرکزی، بانکهای رفاه و مسکن آمادگی خود را برای انتشار اوراق گام اعلام کردند تا بتوانند برای صنعت خودرو و سایر صنایع و زنجیره ارزشی گامهایی مهم بردارند.
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