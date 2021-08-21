امکان طغیان مجدد «پسیل آسیایی» مرکبات در هرمزگان وجود دارد

عبدالنبی باقری در گفتگو با مهر در تشریح پسیل آسیایی مرکبات بیان کرد: از آنجایی که پسیل آسیایی یکی از آفات مهم مرکبات در دنیا و از جمله در ایران است و علاوه بر ناقل بیماری باکتریایی مرکبات یعنی میوهسبز و یا هوانگلانگ بینگ میباشد، به دلیل خسارت مستقیم و بسیار زیادی که به گونههای مختلف مرکبات وارد میکند، حائز اهمیت است.
عضو هیأت علمی بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش هرمزگان گفت: افراد بالغ این آفت در زمان ظهور جستهای جوان و ترد، در اطراف این جوانهها مشاهده میشوند تا با تغذیه از این جستهای جوان بتوانند تخمهای بالغی تولید کنند. تجمع و تغذیه افراد بالغ روی این جوانههای نورسته، باعث بدشکلی جوانهها میشود. تخمگذاری حشرات ماده بین چینخوردگیهای برگهای بسیار جوان انتهایی انجام میشود که بهطور معمول این برگها در اثر خسارت آفت دارای بدشکلی و پیچیدگی شدهاند.
وی افزود: به دنبال اولین موج خسارت آفت در کشور که همزمان با ورود این آفت به بیشتر مناطق مرکباتخیز جنوب کشور بود، درختان لیموترش در اکثر مناطق مرکباتخیز بهشدت از خسارت مستقیم این آفت صدمه دیده و حتی برخی از درختان در اثر خسارت مستقیم این آفت نابود شدند.
باقری اظهار داشت: متعاقب این موج گسترده، جمعیت این آفت در بیشتر مناطق جنوبی و از جمله استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان کاهش چشمگیری نشان داد به گونهای که حشرات این آفت بهندرت در باغات مرکبات قابل ردیابی بود و آفت تنها در برخی از استانها مانند استان فارس با جمعیت بالا قابل ردیابی بود.
وی ادامه داد: اخیراً جمعیت این آفت در منطقه بلوچستان مجدداً افزایش چشمگیری داشته به گونهای که همانند سالهای اولیه ورود آفت در حال نابودی درختان مرکبات در منطقه مزبور است (همزمان با فعالیت این آفت و به دلیل ضعف درختان، برخی آفات ثانویه مانند شپشکها نیز درختان مرکبات را مورد حمله قرار دادهاند).
محقق مرکز تحقیقات و آموزش هرمزگان خبردا: در استان هرمزگان گزارشهای معدودی از خسارت آفت پسیل دریافت شده است. یکی از دلایل احتمالی در افزایش جمعیت مجدد این آفت میتواند وقوع خشکسالیهای اخیر و کاهش نزولات جوی باشد که نقش این فاکتور در افزایش جمعیت و خسارت آفات مکنده ثابت شده است.
وی اظهار داشت: فاکتور مهم دیگر که میتواند در این موضوع مؤثر باشد، احتمال ورود یک جمعیت مهاجم از آفت به کشور است که توانسته است جایگزین جمعیت قبلی و باعث بروز خسارات جدی شده و در صورت وقوع هر یک از این احتمالات باید این آمادگی را داشت تا از بروز خسارات جدیتر این آفت و انتقال بیماری میوهسبز مرکبات جلوگیری کرد.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان برای مقابله با این آفت عنوان کرد: استفاده از تله در حاشیه باغات با دستورالعمل خاص بهکارگیری تلهها (استفاده از تلههای قهوهای- زرد در فصول با روزهای ابری؛ استفاده از تلههای زرد رنگ در فصول با روزهای آفتابی) یکی از راهکارهای مقابله با این آفت است.
وی تصریح کرد: پرهیز از ایجاد جست نابهنگام در درختان مرکبات در اثر کود دهی و یا انجام هرس بیموقع مخصوصاً در اوایل فصل پاییز و بهار را میتوان به عنوان دومین راهکار به آن توجه داشت.
باقری تاکید کرد: کاربرد سموم به صورت محلول پاشی با طیف اثر وسیع قبل از ظهور جستهای جدید برای هدف قراردادن حشرات بالغ پسیل مخصوصاً در درختان جوان که بخش زیادی از تاج آنها را جست تشکیل میدهد.
وی یادآور شد: در صورت نیاز به استفاده از سموم سیستمیک، میتوان از این سموم به صورت تزریق در خاک استفاده کرد ولی باید توجه داشت که مدت زمان لازم برای جذب سم از ریشهها و رسیدن به تاج درخت مد نظر گیرد و در برنامه سمپاشی لحاظ شود.
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