به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، پارک چان‌ووک با فیلم «پیرپسر» یا «اولدبوی» صحنه‌های خشنی را خلق کرد از ضربات چکش تا اختاپوس زنده و ... و حالا گفته است فیلم بعدی‌اش حتی وحشیانه‌تر از آن خواهد بود.

در برنامه‌ای که به مناسبت بیستمین سالگرد فیلم «من یک سایبورگ هستم، اما مشکلی نیست» در سینمای هنری سئول برگزار شد، پارک از «راهزنان رتل‌کریک» یاد کرد و گفت: این فیلم بسیار خشن است. این فیلم خشن‌ترین صحنه‌ها را از بین تمام فیلم‌هایی که ساخته‌ام دارد، در حالی که اثری است که گناه و عشق را بررسی می‌کند.

در حالی که پیش‌نویس اصلی فیلمنامه توسط اس.کریگ زالر نوشته شده و او خالق فیلم‌های «تاماهاوک استخوانی»، «نزاع در سلول بلوک ۹۹» و «کشیده شده در بتن» است، نباید از خشونت این فیلم تعجب کرد چون زالر به بدن انسان در فیلمنامه‌هایش رحم نمی‌کند.

پارک بیش از یک دهه است که سعی دارد «راهزنان رتل کریگ» را برمبنای فیلمنامه زالر بسازد، اما این پروژه درگیر شکل گرفتن بود تا سرانجام شرکت «کلاک‌ورک» وابسته به برادران وارنر برای نجات اوضاع وارد عمل شد. متیو مک‌کانهی، پدرو پاسکال، آستین باتلر و تانگ وی برای بازی در این فیلم انتخاب شده‌اند.

این کارگردان کره‌ای گروه قدیمی خود را نیز همراه دارد که شامل چانگ چانگ-هون به عنوان فیلمبردار، جو یونگ-ووک برای ساخت آهنگ و ریو سونگ-هی به عنوان طراح تولید است.

قرار است تولید این فیلم اوایل سال آینده آغاز شود و طبق گزارش‌ها، بودجه آن ۶۰ میلیون دلار تعیین شده است.

خود پارک پیش‌نویس اصلی زالر را بازنویسی کرده‌است، اما زالر همچنان به عنوان نویسنده مشترک حضور دارد.

داستان این فیلم درباره یک کلانتر (مک‌کانهی) و یک پزشک (پاسکال) است که برای دستگیری یک گروه بی‌رحم به رهبری باتلر با هم متحد می‌شوند. این گروه بی‌رحم از رعد و برق‌های شدید به عنوان پوششی برای حمله و وحشیگری در یک شهر دورافتاده استفاده می‌کنند.

پارک ۶۳ ساله در ۱۰ سال گذشته فیلم های متعددی ساخته که همه موفق بوده‌اند، اما هنوز موفق به ساخت فیلم تأثیرگذار دیگری چون «پیرپسر» نشده است. این فیلم مهیج انتقام‌جویانه سال ۲۰۰۳ که چون یک بمب سینمایی عمل کرد، داستان درباره ربوده شدن مردی است که بدون اطلاع از نام و هدف رباینده خود، به مدت ۱۵ سال در هتلی زندانی می‌شود.

از دیگر آثار تحسین‌شده پارک «کنیز»، «تصمیم به ترک»، «هیچ انتخاب دیگری نیست»، «بانوی انتقام» و «منطقه امنیتی مشترک» هستند.