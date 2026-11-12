به گزارش خبرنگار مهر، احمد انارکی،‌ ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره تعیین تکلیف و روند ساخت واحدهای مسکونی مددجویان اظهار کرد: طرح ساخت سرپناه برای خانواده‌های زیرپوشش که بیش از یک دهه متوقف مانده بود، با پیگیری مدیریت شهری، مصوبات سفر استاندار و همکاری نهادهای متولی از سر گرفته شد.

وی افزود: مجتمع مسکونی مددجویان با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره‌کل بهزیستی استان تهران در حال احداث است و پس از تکمیل نهایی، ظرفیت اسکان ۲۵۶ خانوار نیازمند را فراهم خواهد کرد.

انارکی گفت: در جریان بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران به همراه مدیرکل و معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور از کارگاه ساختمانی، آخرین وضعیت فیزیکی بلوک‌ها و زیرساخت‌های آن ارزیابی شد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون عملیات ساختمانی بخش عمده‌ای از بلوک‌ها پیش رفته و تلاش دست‌اندرکاران بر این است که با رفع موانع موجود، بخشی از این واحدها پیش از پایان سال جاری تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.

معاون فرماندار پیشوا با تأکید بر اینکه تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر تأثیر مستقیمی بر معیشت و ثبات زندگی آنان دارد، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای شتاب‌بخشی به تکمیل باقی‌مانده طرح با جدیت پیگیری می‌شود.