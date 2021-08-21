شاخص اصلی کابینه سیزدهم جوانگرایی و تخصص است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز شنبه (۳۰ مرداد ماه) و در جریان بررسی کلیات کابینه و برنامههای رئیسجمهور، سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در موافقت با کلیات کابینه و برنامههای رئیسجمهور، گفت: امروز کشور نیاز به برنامهریزی فوری و قوی برای کنترل بیماری کرونا، تثبیت قیمتها، تنظیم بازار و اشتغال دارد.
وی افزود: نمایندگان مجلس هفته گذشته ۲۶۰ جلسه با وزرای پیشنهادی داشتند که نشان از حمایت جدی آنها از برنامههای رئیسجمهور است. وزرای پیشنهادی و برنامههای آنها از علم و درایت خوبی برخوردار هستند.
نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار داشت: شاخص متبلور در کابینه رئیسجمهور، جوانگرایی، علم، تخصص و سلامت نفس است.
حسینی با بیان اینکه اختیار و تصمیم در مورد وزرا با مجلس است، گفت: مخالفت مجلس با برخی از وزرا، عینِ حمایت از دولت است.
وی از رئیس جمهور و وزرا خواست که در راستای تمرکززدایی و توجه به استانهای محروم به ویژه خوزستان و سیستان و بلوچستان اقدام جدی انجام دهند.
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: زیبنده نظام نیست که استان خوزستان علیرغم برخورداری از نعمتهای خدادادی، دچار مشکلات فراوان باشند.
حسینی خطاب به نمایندگان گفت: رأی بالا به کابینه حجتالاسلام رئیسی نشاندهنده قدرت و اقتدار نظام است. وزرای با تجربه و سوابق علمی در کابینه پیشنهادی وجود دارند که مایه افتخار نظام هستند.
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