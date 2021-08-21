به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمزه شیخیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسجد نقش مهمی در امور مختلف دارد و به عنوان مکانی مهم برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان محسوب میشود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامههای مسجد محور برای بصیرتافزایی عقیدتی، فرهنگی و سیاسی خاطرنشان کرد: مساجد نقش مهمی در ارتقا بینش سیاسی مردم دارند.
مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه استان بوشهر تصریح کرد: با مسجد محوری کردن فعالیتها میتوان ضمن از بین بردن توطئههای دشمنان گامهای مهم در پیشرفت و تعالی جامعه برداشت.
وی با اشاره به برنامههای هفته مساجد در استان بوشهر بیان کرد: از مهمترین برنامهها میتوان به تجلیل از بانیان و هیئت امنا مساجد، قدردانی از موذنها، مکبرین، مداحان و خادمان مساجد اشاره کرد.
شیخیان سرکشی از پایگاههای بسیج و نشست با فرماندهان بسیج مساجد، ائمه جمعه و جماعات مساجد را از دیگر برنامهها دانست و افزود: نشست و دیدار با مسئولان سازمانهای فرهنگی و تبلیغات اسلامی انجام میشود.
وی به فعالیتهای پایگاههای مساجد در مقابله با کرونا از ابتدا تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: کمک مؤمنانه به خانوادههای نیازمند در قالب طرح شهید سلیمانی از جمله برنامههای هفته مساجد است.
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