پایگاه های بسیج از ارکان مساجد هستند/ لزوم ارتباط بیشتر جوانان با مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اکبر فتوحی شامگاه چهارشنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی مسجد در یزد اظهار داشت: مساجد از ابتدای انقلاب اسلامی مرکز رشد و شکوفایی جوانان و باعث رشد انقلاب بوده‌اند.

وی ادامه داد: در گذشته هم برنامه‌های فرهنگی در مساجد از طریق پایگاه های بسیج اجرا می شده و این باعث جذب نوجوانان و جوانان به مسجد می‌شود و تعامل بسیج و مسجد در رشد و شکوفایی معنوی نسل جوان تاثیر بسزایی دارد که نباید از این مهم غافل شد.

فتوحی با تاکید بر تعامل بسیج و مساجد گفت: باید تلاش شود ارتباط جوانان با مسجد از طریق بسیج بیشتر و بیشتر شود و مساجد نیز از جوانان با روی باز استقبال کنند؛ چرا که آینده این انقلاب از جوانان است و چه بهتر جوانان مسجدی با روحیه معنویت و بصیرت از این انقلاب به درستی پاسداری کنند.

وی همچنین با تاکید بر اشاره به برنامه‌های محوری بسیج در سطح مساجد تصریح کرد: شجره طیبه صالحین و هیئت‌های امر به معروف از برنامه‌های مهم بسیج در پایگاه‌های مقاومت است و باعث ایجاد معرفت دینی، بصیرت سیاسی و تاثیرگذاری بر جامعه است.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به هجمه های گوناگون دشمنان در برابر جوانان و اسلام ناب محمدی اظهار داشت: با توجه به جنگ نرم دشمن و ابزارهای رسانه ‎ ای قدرتمند دشمنان باید با روش‏های بومی و دینی به مقابله با آنها برخیزیم.

فتوحی بر پایی حلقه های صالحین را در مبارزه با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان تاثیر گذار دانست و افزود: یکی از این روش‏ها، همین برپایی حلقه‌های صالحین در مساجد است که از زمان پیامبراکرم(ص) بنیان نهاده شده است.

وی تصریح کرد: استکبار جهانی با تکیه بر رسانه‌های خود به دنبال انحراف افکار عمومی است اما جامعه اسلامی می‌تواند با تکیه بر مساجد به عنوان قوی‌ترین رسانه توطئه دشمن را خنثی کند.

وی یادآور شد: از صدر اسلام تاکنون اینطور نبوده که مسجد فقط جای نماز خواندن باشد بلکه مسجد یک پایگاه فرهنگی و محلی برای برپایی مراسمات و برنامه های گوناگون بوده است.

فرمانده سپاه الغدیر یزد به دوران انقلاب اسلامی و نقش محوری مسجد در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: مساجد در دوران انقلاب، پایگاه تصمیم‌گیری و برگزاری جلسات روشنگری و افزایش بصیرت در جامعه بوده است.

وی تصریح کرد: نقش مسجد در شرایط فعلی ارتقای بصیرت و معرفت جوانان و نوجوانان نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور است و بسیج با تشکیل حلقه‌های صالحین در مساجد در ایفای نقش کاربردی مسجد کمک می‌کند.