نقش راهبردی مساجد در انتخابات/ کاندیداها از مساجد استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدنورالله موسوینیا ظهر سهشنبه در جمع فعالان فرهنگی استان بوشهر با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات و فعالیتهای تبلیغاتی، اظهار داشت: فعاليتهاي انتخاباتي که در مساجد در ايام انتخابات صورت ميگيرد بايد هوشمندانه، معنوي و عدالت محور باشند.
وی در ادامه به نقش راهبردی مساجد در تدوین فرهنگ انتخابات اشاره کرد و افزود: حضور پر بصيرت مردم در تمامي عرصههاي تاثيرگذار کشور از جمله انتخابات، منجر به خلق حماسه سياسي مي شود و اين امر زمينه را براي پيشرفت جامعه فراهم مي کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به نقش موثر مساجد در بسيج اجتماعي و برگزاري انتخابات و لزوم حفظ معنويت مسجد افزود: مساجد به عنوان يکي از تاثيرگذارترين مکانها براي دعوت و حضور مردم در صحنههاي مختلف، رسالت مهمي در انتخابات دارد.
وی ادامه داد: مساجد همواره به عنوان پايگاهي براي فعاليتهاي ديني، اجتماعي، فرهنگي و مسائلي از اين دست فعالیت داشتهاند به نحوي که پيامبر (ص) و يارانشان براي عبادت، اجراي برنامههاي آموزشي و تصميمگيريهاي مهم سياسي اجتماعي از پايگاه مساجد استفاده مي کردند.
موسوینیا تصریح کرد: مساجد در دوران بعد از انقلاب پايگاههايي براي نشر دين، تبيين مسائل سياسي اجتماعي اسلامي، حفاظت از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و سازماندهي اعزام جوانان به جبهههاي حق عليه باطل به شمار ميرفتند.
وي نامزدهاي انتخاباتي را به حضور در مساجد توصيه کرد و افزود: نامزدهاي انتخاباتي با حضور در مساجد و استفاده از ظرفيت معنوي اين مکان مقدس طرحها و برنامههاي خود را به اذهان مردم منتقل کنند.
موسوینیا گفت: ائمه جماعات و مساجد در اين انتخابات وظيفه سنگين و مهمي بر دوش دارند و بايد زمينه فعاليت هيئات امنا، خادمين، موذنين، و نمازگزاران در راستاي تشويق عمومي به رأي دادن و مهيا کردن محيط مسجد براي حضور همه افکار و اقشار سياسي جامعه فراهم کنند تا انتخاباتي دشمن شکن برگزار شود.
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