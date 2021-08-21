وزیر پیشنهادی ارشاد فقدان آیت الله فقیه ایمانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت آیت الله فقیه ایمانی از علمای اصفهان را تسلیت گفت.
متن پیام بدین شرح است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
رحلت عالم ربانی، معلم و مفسر قرآن کریم و مبلغ بینالمللی و پرتلاش، حضرت آیت الله حاج آقا کمال فقیه ایمانی (طاب ثراه) موجب تألم و تأثر شد. اینجانب که سالها از نزدیک شاهد مجاهدتهای علمی و اجتماعی این عالم انقلابی و نیکاندیش در اصفهان بودم، فقدان ایشان را ثلمهای جبرانناپذیر میدانم. ارتحال این عالم ربانی را به محضر مقدس امام عصر (روحی له الفداه)، مقام معظم رهبری (دام ظلّه العالی)، حوزه علمیه مبارکه اصفهان، طلاب و علاقهمندان آن عزیز و مردم شریف اصفهان، به ویژه خاندان محترم و مکرم فقیه ایمانی تسلیت و تعزیت عرض میکنم و در این ایام عزای حسینی همنشینی با اولیا، شهدا و صلحا را برای آن بزرگمرد مسئلت مینمایم.
«عاش سعیدا و مات سعیدا»
۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۰
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