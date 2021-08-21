حجت الاسلام علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم عزاداری ۱۳ محرم که توسط هیئت‌های مذهبی در مسجد ملااسماعیل در خیابان قیام یزد برگزار می‌شود، قدمتی ۱۰۰ ساله دارد و عده ای از آن به عنوان آیین ویژه دسته بنی اسد یاد می کنند.

وی عنوان کرد: بر اساس سنتی قدیمی، این مراسم هر سال در روز ۱۳ محرم در مسجد ملااسماعیل برگزار می شود و روحانیون به عنوان صاحب مجلس، پذیرایی از عزاداران را بر عهده داشتند.

نجیمی بیان کرد: امسال به دلیل شرایط ویژه کرونایی این مراسم با تغییراتی اجرا خواهد شد که از آن جمله حذف حضور هیئت‌های عزاداری، آیین پذیرایی روحانیون از عزاداران و … است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد یادآور شد: بر این اساس این برنامه روز یکشنبه، ۱۳ محرم مصادف با ۳۱ مرداد از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در فضای باز مسجد ملااسماعیل با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این مراسم سخنرانان به تبیین واقعه کربلا و درس‌های عاشورا پرداخته و مداحان اهل بیت (ع) نیز به سوگواری و عزاداری شهدای کربلا می‌پردازند.