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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۷:۱۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد:

آیین ۱۰۰ ساله ۱۳ محرم امسال هم در یزد برگزار می‌شود

آیین ۱۰۰ ساله ۱۳ محرم امسال هم در یزد برگزار می‌شود

یزد- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: آیین عزاداری ۱۳ محرم یزد که سابقه‌ای ۱۰۰ ساله دارد، امسال هم برگزار می‌شود اما به دلیل شرایط ویژه کرونایی، تغییراتی در اجرا خواهد داشت.

حجت الاسلام علیرضا نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم عزاداری ۱۳ محرم که توسط هیئت‌های مذهبی در مسجد ملااسماعیل در خیابان قیام یزد برگزار می‌شود، قدمتی ۱۰۰ ساله دارد و عده ای از آن به عنوان آیین ویژه دسته بنی اسد یاد می کنند.

وی عنوان کرد: بر اساس سنتی قدیمی، این مراسم هر سال در روز ۱۳ محرم در مسجد ملااسماعیل برگزار می شود و روحانیون به عنوان صاحب مجلس، پذیرایی از عزاداران را بر عهده داشتند.

نجیمی بیان کرد: امسال به دلیل شرایط ویژه کرونایی این مراسم با تغییراتی اجرا خواهد شد که از آن جمله حذف حضور هیئت‌های عزاداری، آیین پذیرایی روحانیون از عزاداران و … است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد یادآور شد: بر این اساس این برنامه روز یکشنبه، ۱۳ محرم مصادف با ۳۱ مرداد از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح در فضای باز مسجد ملااسماعیل با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این مراسم سخنرانان به تبیین واقعه کربلا و درس‌های عاشورا پرداخته و مداحان اهل بیت (ع) نیز به سوگواری و عزاداری شهدای کربلا می‌پردازند.

کد مطلب 5285826

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