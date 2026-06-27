حجت‌الاسلام مجتبی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آیین سنتی سیزدهم محرم در مسجد ملااسماعیل یزد اظهار کرد: این مراسم از کهن‌ترین آیین‌های عزاداری در دارالعباده یزد به شمار می‌رود و بنابر گزارش‌های موجود، بیش از یک قرن قدمت دارد.

وی افزود: سیزدهم محرم در مسجد ملااسماعیل هر سال با عنوان سوگواره و سوم امام حسین (ع) برگزار می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در میان مراسم عزاداری مردم یزد دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: ویژگی شاخص این آیین، میزبانی روحانیون از عزاداران است؛ به‌گونه‌ای که در این روز، روحانیون و طلاب با چای و قهوه از سوگواران حسینی پذیرایی می‌کنند.

صداقت تصریح کرد: برنامه مراسم پس از اقامه نماز آغاز می‌شود و با قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی مذهبی ادامه پیدا می‌کند.

وی گفت: پس از این بخش‌ها، هیئت روحانیون به‌عنوان نخستین هیئت عزادار وارد مراسم می‌شود و سپس ۱۴ هیئت دیگر از نقاط مختلف استان، تا ظهر سوگواری خود را در مسجد ملااسماعیل برگزار می‌کنند و پس از آن نماز ظهر اقامه می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به نام برخی از این هیئت‌ها بیان کرد: هیئت پیرغلامان حسینی، کسنویه، نینوا، حسن‌آباد، علقمه و دیگر هیئت‌های مذهبی استان در این آیین حضور دارند و مجموعاً ۱۵ هیئت در این مراسم شرکت می‌کنند.

صداقت خاطرنشان کرد: استمرار این مراسم در طول نسل‌های مختلف، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم یزد با شعائر حسینی و حفظ سنت‌های اصیل عزاداری در این استان است.

وی تأکید کرد: آیین سیزدهم محرم در مسجد ملااسماعیل تنها یک برنامه سوگواری نیست، بلکه بخشی از هویت مذهبی و تاریخی یزد محسوب می‌شود و هرسال با حضور پرشور هیئت‌ها و عزاداران برگزار می‌شود.