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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

مراسم ۱۳ محرم در مسجد ملااسماعیل یزد برگزار می‌شود

مراسم ۱۳ محرم در مسجد ملااسماعیل یزد برگزار می‌شود

یزد ـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: مراسم عزاداری سوم امام حسین (ع) و با میزبانی روحانیون، فردا یکشنبه سیزدهم محرم در مسجد ملااسماعیل یزد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آیین سنتی سیزدهم محرم در مسجد ملااسماعیل یزد اظهار کرد: این مراسم از کهن‌ترین آیین‌های عزاداری در دارالعباده یزد به شمار می‌رود و بنابر گزارش‌های موجود، بیش از یک قرن قدمت دارد.

وی افزود: سیزدهم محرم در مسجد ملااسماعیل هر سال با عنوان سوگواره و سوم امام حسین (ع) برگزار می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در میان مراسم عزاداری مردم یزد دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: ویژگی شاخص این آیین، میزبانی روحانیون از عزاداران است؛ به‌گونه‌ای که در این روز، روحانیون و طلاب با چای و قهوه از سوگواران حسینی پذیرایی می‌کنند.

صداقت تصریح کرد: برنامه مراسم پس از اقامه نماز آغاز می‌شود و با قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی مذهبی ادامه پیدا می‌کند.

وی گفت: پس از این بخش‌ها، هیئت روحانیون به‌عنوان نخستین هیئت عزادار وارد مراسم می‌شود و سپس ۱۴ هیئت دیگر از نقاط مختلف استان، تا ظهر سوگواری خود را در مسجد ملااسماعیل برگزار می‌کنند و پس از آن نماز ظهر اقامه می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به نام برخی از این هیئت‌ها بیان کرد: هیئت پیرغلامان حسینی، کسنویه، نینوا، حسن‌آباد، علقمه و دیگر هیئت‌های مذهبی استان در این آیین حضور دارند و مجموعاً ۱۵ هیئت در این مراسم شرکت می‌کنند.

مراسم ۱۳ محرم در مسجد ملااسماعیل یزد برگزار می‌شود

صداقت خاطرنشان کرد: استمرار این مراسم در طول نسل‌های مختلف، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم یزد با شعائر حسینی و حفظ سنت‌های اصیل عزاداری در این استان است.

وی تأکید کرد: آیین سیزدهم محرم در مسجد ملااسماعیل تنها یک برنامه سوگواری نیست، بلکه بخشی از هویت مذهبی و تاریخی یزد محسوب می‌شود و هرسال با حضور پرشور هیئت‌ها و عزاداران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6872320

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