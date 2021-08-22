نیازمند بیش از ۳ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل منازل در سی سخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پارچه باف پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ستاد مردمی کمک رسانی کریمه اهل بیت (س) در تمام زمینه‌های خدمت رسانی در صحنه حاضر است، گفت: پس از وقوع سیل در استان‌های لرستان و خوزستان کمک‌های زیادی در قالب وجوه نقد و اقلام مورد نیاز به این مناطق ارسال شد و در ادامه احداث ۱۰۵ واحد مسکونی محرومین در روستاهای چگینی و ابراهیم آباد با مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) تقبل شد که ۹۷ واحد آن به سرانجام رسید.

مسئول ستاد کمک رسانی کریمه اهل بیت (س) با اشاره به اینکه از این تعداد ۳۴ واحد تحت مسکونی متعلق به افرادی بود که تحت پوشش کمیته امداد بودند که برای این خانواده‌ها وسایل اساسی منزل نیز تهیه و اهدا شد، افزود: این منازل بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه در برداشت که ۶ میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان از این مبلغ توسط ستاد مردمی کریمه اهل بیت (س) و بسیج سازندگی سپاه استان قم تأمین شد و آستانه مقدسه نیز مبلغ ۱ میلیارد تومان را تأمین کردند.

وی با تاکید بر اینکه با جلساتی که با سازمان بسیج سازندگی سپاه استان قم برگزار کردیم احداث ۵۰ واحد مسکونی برای محرومین را تقبل کردیم که احداث ۴۳ واحد قطعی شد و تا امروز ۲۴ واحد سقف زده شده و در حال دیوار چینی است، ۱۴ واحد اسکلت فلزی نصب شده و پنج واحد در حال اجرای فونداسیون است که مصمم هستیم تا اول پاییز دیوار چینی‌ها و ایزوگام را انجام داده و بحث نازک کاری را با سرعت پیش ببریم، ادامه داد: بخشی از اعتبار مورد نیاز احداث این منازل با اعطای تسهیلات چهار و هشت درصدی توسط دولت تأمین شده و برای هر واحد مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که تأمین هفت میلیارد تومان اعتبار آن را ستاد مردمی کریمه اهل بیت (س) و بسیج سازندگی استان قم تقبل کرده‌اند.

مسئول ستاد کمک رسانی کریمه اهل بیت (س) با بیان اینکه در حال حاضر بیش از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون کسری بودجه داریم که با همکاری بسیج سازندگی در تلاش هستیم این مبلغ را تأمین کنیم، گفت: سی سخت در دامنه کوه دنا قرار گرفته و بارندگی و سرما زودتر از مناطق دیگر به این منطقه می‌رسد و در بازدیدی که به همراه آیت الله نظری منفرد رئیس و جمعی از هیئت امنای ستاد به این منطقه داشتیم دیدیم که خانواده‌ها در کنار خرابه‌های منازلشان در چادر زندگی می‌کنند و شرایط بسیار سختی دارند که امیدواریم مردم ما را یاری کنند تا هر چه زودتر منازل را به اتمام برسانیم و در اختیار این عزیزان قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه وجوه پرداختی توسط ستاد کریمه اهل بیت (س) تماماً مردمی است و لازم است از مراجع، بیوت علما، مردم و خیرین قمی که در این حرکت یاری گر ما بودند تقدیر و تشکر کنیم، افزود: حساب ستاد کریمه اهل بیت (س) در بانک ملی به شماره ۰۱۰۹۰۹۵۷۵۷۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۶۶۸۱۳۵۵ آماده دریافت وجوه خیران و مردم شریف استان قم است تا بتوانیم هر چه سریع‌تر تا قبل از سرد شدن هوا این هدیه مردم قم به محرومین سی سخت را تقدیم کنیم.