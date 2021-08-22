بلینکن: توان القاعده در افغانستان را کاهش دادیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸ هزار نفر با ۶۰ سورتی پرواز را از فرودگاه کابل خارج کردیم و از ابتدای این فرایند در اواخر ماه جولای تا کنون نیز ۳۰ هزار نفر را از افغانستان تخلیه کرده ایم.

وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به تبعات اشغالگری نیروهای خارجی به سرکردگی نظامیان تروریست آمریکایی در افغانستان ادامه داد: اوضاع در کابل خیلی بی‌ثبات است و ما جمعیت زیادی را در اطراف فرودگاه این شهر شاهد هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در توجیه خروج غیرمسئولانه کشورش از افغانستان مدعی شد: ما توان القاعده در افغانستان برای انجام حملات تروریستی به ایالات متحده را بسیار کاهش داده‌ایم.

گفتنی است که با خروج اشرف غنی از افغانستان، ۱۵ آگوست (یکشنبه هفته گذشته)، نیروهای طالبان وارد شهر کابل پایتخت افغانستان شده و قدرت را در این کشور به دست گرفتند.

پس از این رویداد، تعداد زیادی از مردم این کشور در تلاش برای خروج از افغانستان به فرودگاه بین المللی حامد کرزی هجوم آوردند. آخرین خبرها نیز در این باره حکایت از کشته شدن ۲۰ نفر در این فرودگاه دارد.