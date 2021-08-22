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۱ شهریور ۱۴۰۰، ۳:۲۹

زلزله حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزاند

زلزله حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزاند

بامداد امروز دوشنبه زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر حوالی حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر بامداد امروز دوشنبه یکم شهریورماه ساعت ۰۲:۵۷:۵۰ حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزاند.

عمق این زمین لرزه در ۱۷ کیلومتری زمین است.

کد مطلب 5286937

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