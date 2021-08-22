زلزله حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر بامداد امروز دوشنبه یکم شهریورماه ساعت ۰۲:۵۷:۵۰ حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزاند.

عمق این زمین لرزه در ۱۷ کیلومتری زمین است.