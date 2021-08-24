چین بیش از ۴۰ عرضه اولیه را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بورس‌های چین روند عرضه اولیه سهام بیش از ۴۰ شرکت را به علت انجام تحقیقات و بازرسی از ۴ شرکت واسطه شامل یک شرکت حقوقی و یک شرکت کارگزاری، تحت شاخص‌های شانگهای و شنزن متوقف کردند.

طبق مستندات رسمی سازمان بورس شنزن بیش از ۳۰ عرضه اولیه سهام را در ۱۸ آگوست متوقف کرده است که در این میان می‌توان به فروش عمومی سهام شرکت نیمه‌رسانای خودروسازی بزرگ بی‌وای‌دی اشاره کرد.

بورس شانگهای هم در همین زمان عرضه اولیه سهام ۸ شرکت را که در نظر داشتند تحت شاخص تکنولوژی این بورس که به بازار استار معروف است خرید و فروش شوند متوقف کرده است.

گفته می‌شود توقف عرضه اولیه این شرکت‌ها به انجام تحقیقات کمیسیون مقررات بورس و اوراق چین در مورد شرکت حقوقی تیان یوآن پکن، شرکت اوراق چاینا دراگون، کارا اَسِتاپرایزال و حساب‌های عمومی ژونگچینگکای گوانژوا، مرتبط است.

چین اعلام کرده است بازرسی‌ها و نظارت بر شرکت‌های حسابداری را در مبارزه با جعل اسناد مالی سختگیرانه‌تر خواهد کرد و در این زمینه تحمل هیچ خطایی را ندارد.