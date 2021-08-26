ظرفیت ۴ هزار نفری پذیرش کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ در چهار نوبت صبح و عصر روزهای ۳۱ تیر و ۱ مرداد در ۳۵ دانشگاه علوم پزشکی شامل ۴۰ حوزه امتحانی در قالب ۴۳ رشته و ۱۰ مجموعه رشته برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ روز ۳۱ مردادماه اعلام شد و داوطلبان مجاز فرصت دارند تا ساعت ۲۴ امشب ۴ شهریور انتخاب رشته کنند.

در این آزمون تعداد ۷۲ هزار و ۸۱۵ نفر ثبت نام کرده بودند که تعداد ۴۶ هزار و ۳۱۶ نفر در آزمون شرکت کردند و ۲۶ هزار و ۴۹۹ نفر (معادل ۳۶ درصد) غایب بودند.

داوطلبان مجاز آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ می‌توانند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی Sanjeshp.ir نسبت به انتخاب رشته / محل خود اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰

رشته ظرفیت به نفر رشته ظرفیت به نفر رشته ظرفیت به نفر اپیدمیولوژی ۸۱ اتاق عمل ۲۸ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ۱۲ ارگونومی ۳۸ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ۱۳ اقتصاد بهداشت ۴۹ اکولوژی انسانی ۷ انفورماتیک پزشکی ۴۰ آمار زیستی ۷۵ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۱۱۹ بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۵۳ بینائی سنجی ۱۹ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها ۲۵ پدافند غیرعامل در نظام سلامت ۸ تاریخ علوم پزشکی ۲۱ تکنولوژی گردش خون ۱۸ ژورنالیسم پزشکی ۸ سلامت سالمندی ۵۲ سلامت و ترافیک ۶ سلامت و رفاه اجتماعی ۱۳ شنوائی شناسی ۱۸ علوم تشریحی ۹۷ علوم و صنایع غذائی ۳۵ فناوری اطلاعات سلامت ۴۹ فناوری تصویر برداری پزشکی ۱۸ فیزیولوژی ۹۲ کاردرمانی ۲۵ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۵۰ گفتار درمانی ۳۳ مددکاری اجتماعی ۱۲ مدیریت توانبخشی ۱۹ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۶۵ مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست ۶۶ مهندسی بهداشت حرفه ای ۷۵ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۲۴ مهندسی پزشکی (زیست مواد) ۶ میکروب شناسی مواد غذایی ۶ نانوفناوری پزشکی ۵۰ آموزش هوشبری ۱۵ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ۱۹ آموزش پزشکی ۲۲ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ۱۴ بهداشت محیط - بهداشت پرتوها ۳ بهداشت محیط - سم شناسی محیط ۷ مهندسی بهداشت محیط ۱۵۰ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات ۸ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند ۱۱ پرستاری اورژانس ۱۱۸ پرستاری توانبخشی ۷ پرستاری داخلی - جراحی ۲۷۹ پرستاری سالمندی ۸۵ پرستاری سلامت جامعه ۶۷ پرستاری کودکان ۷۱ پرستاری مراقبت های ویژه ۱۵۰ پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ۳۲ پرستاری نظامی ۱۲ روان پرستاری ۷۷ مدیریت پرستاری ۱۶ بهداشت روان ۹ روانشناسی بالینی ۷۴ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۶ روانشناسی سلامت ۱۰ بیوشیمی بالینی ۹۶ زیست فناوری پزشکی ۱۱۸ ژنتیک انسانی ۵۹ ایمنی شناسی پزشکی ۶۰ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ۴۳ انگل شناسی ۵۵ قارچ شناسی پزشکی ۲۸ میکروب شناسی پزشکی ۷۹ ویروس شناسی پزشکی ۴۰ تغذیه بالینی ۳۳ تغذیه ورزشی ۱۱ علوم بهداشتی در تغذیه ۳۵ علوم تغذیه ۷۶ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه ۶ رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ۲۰ فیزیک پزشکی ۶۵ فیزیوتراپی ۸۴ فیزیوتراپی ورزشی ۲۸ مامایی ۱۰۵ مشاوره در مامایی ۱۱۵ ترکیبات طبیعی و دریایی ۸ سم شناسی ۴۳ شیمی دارویی ۲۷ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ۶ جمع کل ۴۰۲۷ نفر

در مجموع ظرفیت پذیرش دانشجو ۴۰۲۷ نفر است که از این میان ۹۸۶ نفر ظرفیت شهریه پرداز و ۳ هزار و ۴۱ نفر ظرفیت عادی است.