آغاز ثبت نام متقاضیان انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمد تاج فرد با اعلام این خبر گفت: بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، حداکثر ۵ درصد سهمیه پذیرش مقاطع تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی (به جز مقطع دکتری تخصصی) برای نقل و انتقال دانشجویان در شروع هر سال تحصیلی اختصاص می یابد.

تاج فرد افزود: تسهیلات موضوع این آیین نامه صرفاً برای همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بالای ۵۰ درصد، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزند آنان و جانبازان ۲۵ درصد تا ۴۹ درصد و همسر و فرزندان آنان است.

وی تصریح کرد: زمان ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی در نیم سال اول سال تحصیلی جدید، از «اول تا دهم شهریور» تعیین شده است. لازم است متقاضیان در این فاصله زمانی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت افزود: دانشجویان واجد شرایط انتقال، لازم است صرفاً در زمان تعیین شده و از طریق سامانه نقل و انتقال به آدرس: https://vsa.behdasht.gov.ir (بخش سامانه انتقال) اقدام و از مراجعه حضوری به دانشگاه ها و ستاد مرکزی وزارتخانه خودداری کنند.

تاج فرد در خصوص اعلام نتیجه نقل و انتقال متقاضیان افزود: از آنجایی که طبق آیین نامه انتقال، اولویت انتقال با دانشجویان ورودی جدید است، تصمیم گیری در مورد تمام متقاضیان انتقال که در سامانه ثبت نام کرده اند، به بعد از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال جاری موکول خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: درخواست متقاضیان در کمیسیون نقل و انتقالات بررسی و نتیجه آن پس از بررسی لازم از طریق پیامک به دانشجو اطلاع رسانی می شود.