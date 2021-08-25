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۳ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۳۲

«از آغاز» شنیدنی شد/ حسام ناصری و شروع کارهای تازه

«از آغاز» شنیدنی شد/ حسام ناصری و شروع کارهای تازه

یکی از آثار منتشر نشده از پروژه موسیقایی «با من بخوان» به آهنگسازی حسام ناصری و خوانندگی علیرضا قربانی در قالب یک اثر بی کلام پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، قطعه جا مانده از پروژه «با من بخوان» با موسیقی حسام ناصری پس از یک سال منتشر شد.

براساس توضیحات روابط عمومی پروژه، این آهنگ بی‌کلام به نام «از آغاز» قرار بود که مرداد سال گذشته در آلبوم «با من بخوان» قرار بگیرد اما بنا به دلایلی این اتفاق نیفتاد اما اکنون این آهنگ با موسیقی و تنظیم حسام ناصری و اجرای نوازندگان پروژه با من بخوان همزمان در رسانه‌های داخلی و پلتفرم‌های بین‌المللی موسیقی منتشر شده است.

«از آغاز» برای اولین‌بار در کنسرت‌های «با من بخوان» با صدای علیرضا قربانی در تهران اجرا شد. این آهنگ که بر مبنای موسیقی الکترونیک و تلفیق آن با سازهای کلاسیک و ایرانی تولید شده در میانه‌های کنسرت‌های با من بخوان اجرا می‌شد.

حسام ناصری قرار است به زودی تجربیات خود را در قالب وبینار «چگونه موزیک پرودیوسر و آهنگساز باشیم» در اختیار دوستداران موسیقی قرار دهد. این وبینار روز بیست و دوم شهریور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5289177
علیرضا سعیدی

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