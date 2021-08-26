تاکید بر مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر؛ زهرا شمس احسان، عضو شورای شهر تهران در بازدید از منطقه ۲۲ شهرداری تهران با حضور در مراکز اجتماعی و فرهنگی با شهروندان، مسئولان و کارکنان منطقه ضمن قدردانی از اقدامات فرهنگی و اجتماعی گفت: توجه به موضوع معیشت اقتصادی خانوادههای کم بضاعت، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با افزایش مراکز مهارت آموزی کوثر، ایجاد بازارچه و غرفههای دائمی و بهبود کارکرد خدمات مراکز فرهنگی اجتماعی و تفریحی منطقه برای خانوادهها از موضوعاتی است که باید اهتمام جدی نسبت به آنها داشت.
وی در بازدید از بازارچههای صدرا و پونه این منطقه تصریح کرد: جانمایی این بازارچهها در بدو احداث با توجه نبود اماکن تجاری پیش بینی شده و دارای مخاطب و مشتری خود بوده که در طول این سالها با توجه به تعدد مراکز تجاری در این منطقه این بازارچهها دارای قابلیت گذشته خود نیستند و لذا ضرورت دارد با انجام پیوستهای مطالعاتی نسبت به جانمایی مجدد بازارچهها بازنگری شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از کمپ و مددسرای ویژه بانوان آسیب دیده و معتاد، تاکید کرد: افزایش امکانات بهداشتی و درمانی، طبقه بندی مناسب فضاها برای اقامت افراد با توجه به شرایط فردی آنها باید در اولویت قرار گیرد.
شمس احسان با تأکید بر تلاش در راستای تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری در خصوص تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها، اظهار کرد: باید توجهی ویژه به اثربخشی برنامهها و پروژههای اجتماعی شهرداری قرار گیرد و در پروژههای عمرانی پیوست اجتماعی و فرهنگی متناسب با بافت محلات منطقه انجام شود.
وی با بیان اینکه مناسب سازی معابر و دسترسی پذیری زیرساختها و مراکز برای شهروندان یکی دیگر از دغدغههای شورای شهر است افزود: ظرفیتهای خدمات اجتماعی و فرهنگی که به دلیل شرایط کرونا کمتر مورد توجه قرار گرفته باید احیا شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: طرحهای پیشنهادی منطقه برای ایجاد کاربریهای تفریحی، فراغتی خانوادهها با توجه به پتانسیل بالای منطقه در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما