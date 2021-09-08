خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - نوشین سلامت: از آغاز نخستین موج کرونا در اسفندماه سال ۱۳۹۸ در کشور تا به امروز که در موج پنجم این بیماری سهمگین واقع شدیم، به دلیل جلوگیری از شیوع حداکثری این بیماری و همچنین بروز برخی مشکلات دامنه‌دار بسیاری از رسته‌های شغلی در اصناف مختلف با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا بارها به تعطیلی کشانده شدند.

اما در این بین تعدادی از مشاغل در حوزه‌های مشخص بیشترین فشار و آسیب اقتصادی را متحمل شدند، از آن دسته می‌توان به مشاغلی اشاره داشت که در صنعت گردشگری کشور فعال هستند، که این مشاغل در شرایط کرونایی کشور هم به لحاظ درآمد چیزی عایدشان نشد که هیچ بلکه علاوه بر پرداخت مالیات‌های هنگفت، خسارت و ضرر زیادی را هم متحمل شدند.

در نقاط مختلف کشور شهرهای گردشگر پذیر زیادی در این مدت با چنین شرایط سخت مواجه بودند که اگر چه برای رهایی از بند این مشکلات تصمیمات زیادی در مراتب کلان کشور گرفته شد، اما هیچیک به نحوی اجرا نشد که بتوان قاعده را به نفع اصناف و مشاغل زیان دیده تغییر داد.

شهرستان سرعین که به عنوان برند گردشگری استان اردبیل شناخته شده و همه‌ساله از میلیون‌ها مسافر میزبانی می‌کند یکی از صدها شهر گردشگری کشور بود که نه تنها در پیک بیماری کرونا بلکه در تمام این مدت به دلیل نبود گردشگر و عدم فعالیت اصناف و اماکن بی‌روح‌ترین شهر اردبیل نام گرفت.

البته تعطیلی اصناف، ابنیه و اماکن گردشگری در حالی بنا به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در طول این ماه‌ها اجرا شد که همین ستاد در هر موج و پیک موج کرونا هیچ تدبیری برای محدودیت‌های ترافیکی و ممنوعیت ورود و خروج به شهرها اتخاذ نکرد با این حساب اصناف از این اوضاع گله‌مند بوده و برای ترمیم اقتصاد ضربه خورده خود چشم به تصمیمات ارگان‌های حمایتی دوخته‌اند.

ماندگاری کرونا، تعطیلی مستمر اصناف و کلافگی کسبه

حالا بعد از گذشت ۱۹ ماه از تشخیص اولین مورد مثبت کرونا در کشور فعالین حوزه گردشگری با در نظر گرفتن انباشت بدهی‌ها و زیان اقتصادی خود خواستار پی‌جویی چاره اساسی برای آغاز دوباره فعالیت‌شان و جبران ضرر مالی هستند.

مراکز اقامتی که عمدتاً شامل هتل، متل، مهمانپذیر، پانسیون و مشاغل مشابه می‌شود در طول پیک موج‌های کرونا از آن دسته از مراکزی بودند که تعطیلی آن‌ها ضرورت داشت به طوری که حالا بعد از گذشت ۱۹ ماه از تشخیص اولین مورد مثبت کرونا در کشور فعالین این حوزه با در نظر گرفتن بدهی‌های مالی و زیان اقتصادی خود خواستار پی‌جویی چاره اساسی برای آغاز دوباره فعالیت‌شان و جبران ضرر مالی هستند.

خسرو موسی‌زاده، نایب رئیس جامعه هتلداران استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اواخر سال ۹۸ که بیماری کرونا در کشور شایع شد اولین مجمعی که به دلیل بُعد زمان و در آستانه عید نوروز خود را مقید به تعطیلی کسب و کار کرد جامعه هتلداران بود، اما مسئولان ما باید در آن زمان به این مسئله پی می‌بردند که چاره حقیقی برای مقابله با این ویروس که برای نابودی آن نیز زمانی تعیین نشده تعطیلی اصناف و کسبه نیست، بلکه اصلی‌ترین راه مقابله رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در عین فعالیت تمامی اصناف و مشاغل است.

وی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن و اصناف شهر سرعین اشاره و اذعان کرد: به رغم تعطیلی مجتمع‌ها و آبدرمانی‌های شهرستان سرعین در طول دو سال گذشته اما در ایامی که اجازه فعالیت به اصناف و اماکن داده شده شیوه نامه بهداشتی به جد و به صورت کامل از سوی کسبه، بازاریان و صاحبان هتل و مجتمع‌ها رعایت گردیده است اما با این حال باز هم به هنگام تعطیلی اصناف و اماکن گردشگری تمام توجه مسئولان ستادی و غیر ستادی استان معطوف به شهر سرعین می‌شود.

بهبود وطن پور، نماینده سفره خانه‌های سرعین نیز با اشاره به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نقاط مختلف استان به ویژه در رستوران‌ها گفت: در عین حال که تمامی سفره خانه‌های شهر سرعین مساحتی بیش از یک هزار متر مربع داشته و در پذیرایی از مسافران موارد بهداشتی را به طور کامل رعایت می‌کنند اما باز هم در موقع بازرسی بسیاری از این اماکن پلمب شدند و این در حالی است که در دیگر شهرستان‌ها تمامی این سفره‌خانه‌ها با جمعیت بی‌شمار مسافر و مشتری همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

خروج لوکوموتیو گردشگری از مسیر پیشرفت / ‏سرمایه‬‌داران فرار می‌کنند

نایب رئیس جامعه هتلداران استان ضمن گلایه از استاندار اردبیل در ارائه تسهیلات بلاعوض گفت: علی‌رغم پرداخت حقوق پرسنل هتل‌ها و مراکز اقامتی سرعین با فروش ماشین و خانه از سوی برخی هتل‌داران اما باز هم عده‌ای در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند.

استاندار اردبیل در جلساتی فوق‌العاده، قول داد که از کسب و کارهای گردشگری نهایت حمایت را داشته باشد اما تمام این مساعدت‌های وعده داده شده تا به این لحظه عملیاتی نشده است.

موسی‌زاده ادامه داد: استاندار اردبیل در جلساتی قول داد که از کسب و کارهای گردشگری نهایت حمایت را داشته باشد اما تمام این مساعدت‌های وعده‌داده شده تا به این لحظه عملیاتی نشده است.

به گفته وی بسیاری از سرمایه گذاران در شهرستان سرعین در حال فروش اموال خود هستند چرا که در این اوضاع رونق اقتصادی به دلیل عدم حمایت مسئولین از بین رفته و با تداوم این وضعیت قطار گردشگری سرعین به سختی می‌تواند به مسیر رشد و تعالی خود بازگردد.

عبدالله کیشی زاده، رئیس اتحادیه املاک و صنوف الحاقیه سرعین نیز در این باره اظهار کرد: بیکاری جوانان شهرستان سرعین محرزترین مشکل اقتصادی منطقه به سبب بحران کروناست که متأسفانه بر سر یک مسئله‌ای که صحت آن نیز به اثبات نرسیده و به اصناف و کسبه سرعین انگ بی‌احتیاطی و عادی انگاری زده شده این همه جوان در شهر ما بیکار مانده‌اند.

وی ادامه داد: اگر مسئولان ما قادر به اجرای مصوبات جلسات ساماندهی و هم‌اندیشی نیستند اعلام کنند تا اهالی شهر برای خود و درباره وضعیت موجود تصمیمی اتخاذ کنند چرا که هم‌اکنون بسیاری از مردم با فروش طلای خانواده‌های خود و سایر اموال شخصی در حال گذران زندگی هستند.

این کسبه همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه در این اوضاع نا بسامان اقتصادی کشور بیشتر چک‌های ما و اجاره املاک عقب افتاده و هیچکس حاضر به گذشت یا اعمال تخفیف نیست که در آن سوی ماجرا هیچ تسهیلاتی هم برای بیکاری مشاغل حوزه گردشگری در نظر گرفته نشده و تمامی کسبه‌ها در مشکلات مالی فراوان به سر می‌برند.

امواج ناتمام کرونا و دیوار کوتاه هتل‌داران

جعفر بذری، رئیس جامعه هتلداران استان اردبیل گفت: شهرستان سرعین جز مناطقی است که در تمام پیک‌های کرونا همراه دولت در اجرای شیوه نامه بهداشتی جدیت داشته و در این مدت جامعه هتلداران و اصناف سرعین نهایت همکاری را با ستاد استانی و شهرستانی مقابله با کرونا داشتند.

وی ضمن اعلام نارضایتی از عدم اجرای مصوبات در حق اصناف سرعین یادآور شد: فعالان گردشگری سرعین با مشکلات زیادی مواجه هستند و این در حالی است که بیشتر مصوبات استانی و کشوری در خصوص مالیات، بیمه، دارایی و حتی تسهیلات تا به امروز عملیاتی نشده است.

رئیس شورای شهر سرعین ضمن انتقاد شدید از عدم ارائه تسهیلات بلاعوض به فعالان حوزه گردشگری اذعان کرد: با تداوم عدم رعایت همگانی و آغاز موج‌های بعدی کرونا نخستین مشاغلی که به تعطیلی کشیده خواهند شد اصناف مربوط به گردشگری است و این موضوع در صورت استمرار کسبه و صاحبان مشاغل گردشگری سرعین را از پای درمی‌آورد.

بذری همچنین از رایزنی‌های با ستاد ملی مبارزه با کرونا برای رفع مشکلات مالیاتی متضرران گردشگری سرعین خبر داد و افزود: امید داریم با حضور میدانی مدیران و مسئولان استانی شرایط سخت فعالان گردشگری سرعین بهتر درک و برطرف شود.

این در حالی است که بهروز ندائی، معاون سیاسی استاندار اردبیل نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: مشکل اقتصادی سرعین در دوران کرونا بی‌شک یکی از نگرانی و دغدغه‌های مسئولان اقتصادی یا غیراقتصادی استان بوده و در این راستا سعی داشتیم تا فعالان حوزه گردشگری این شهرستان را از طرح‌های بخشودگی، تعویق مالیات، بیمه و تسهیلات بهره‌مند کنیم.

وی ادامه داد: تعویق دو ماهه پرداخت مالیات یکی از قدم‌های مثبت در راستای حمایت از اصناف، صاحبان امکنه گردشگری و آبگرم‌های معدنی شهر سرعین بود که این طرح در حال‌حاضر مشمول فعالان حوزه گردشگری می‌شود.

اقتصاد تک محور سرعین چاره‌اندیشی شود

اقتصاد تک بعدی شهرستان سرعین شاید پیش از شیوع کرونا و انتشار این ویروس در منطقه تا به این اندازه به چشم اهالی و حتی مسئولان نمی‌آمد یا اصلاً سبب اذیت مردم شهرستان نبود، اما با شیوع کرونا و تعطیلی بیشتر مشاغل شهرستان سرعین در مدت ۱۹ ماه گذشته این خلأ به خوبی برای مردم این شهرستان مبین شده که اقتصاد شهرستان سرعین از هر راهی که ممکن است باید هر چه سریع‌تر به یک اقتصاد چند شاخه تبدیل شود.

بازرس هتلداران کشور در این باره اظهار کرد: هر یک از پیک‌های کرونا به نوبه خود کسب و کار مردم سرعین را به مدت مدیدی تعطیل کرده است چرا که منابع مالی و درآمد مردم شهر سرعین نه از کشاورزی، نه از دامداری بلکه تنها از طریق گردشگری تأمین می‌شود و این موضوع از زمان شیوع کرونا در کشور فعالان گردشگری این شهرستان توریستی را با مشکل مواجه کرده است.

متأسفانه مصوبات ستاد استانی و ملی مبارزه با کرونا در تمامی شهرها به صورت یکسان اجرا نمی‌شود و این موضوع در کنار سایر مشکلات اقتصادی و مالی سبب نارضایتی کسبه و اصناف سرعین شده است.

بذری همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه مصوبات ستاد استانی و ملی مبارزه با کرونا در تمامی شهرها به صورت یکسان اجرا نمی‌شود و این موضوع در کنار سایر مشکلات اقتصادی و مالی سبب نارضایتی کسبه و اصناف سرعین شده است به طوری که در سرعین حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجوز فعالیت به اصناف داده نمی‌شود اما در نقطه مقابل در مرکز استان تمامی رستوران‌ها و سایر اماکن و مجتمع‌ها به خوبی اجازه فعالیت دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل در این باره نیز یادآور شد: گله‌مندی اصناف سرعین در خصوص عدم اجرای یکسان مصوبات ملی ستاد کرونا در شهرهای مختلف قابل پذیرش نیست چرا که این مصوبات مطابق آخرین شرایط رنگ‌بندی شهرها اجرا می‌شود و طبیعتاً در شهرهایی با وضعیت نارنجی، آبی و قرمز تفاوت‌هایی از لحاظ محدودیت فعالیت مشاغل لحاظ می‌شود.

ندائی همچنین به فعالیت هتل‌ها با ظرفیت کم در شهرهای با وضعیت قرمز اشاره و تصریح کرد: فعالیت رستوران‌ها همچنان در شهرهای با وضعیت قرمز به صورت بیرون بر بوده و هتل‌ها می‌توانند با پذیرش تعداد معدودی از مسافران به فعالیت ادامه دهند اما آبگرم‌های معدنی مطابق با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا با توجه به شرایط محیطی باید فعالیت خود را تعطیل کرده یا ادامه دهند.

لزوم یکسان‌سازی حمایت از شهرهای گردشگری و آسیب‌پذیر کرونا

رئیس هیئت مدیره جامعه آبدرمانی‌های استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بر لزوم توجه ستاد ملی مبارزه با کرونا به شرایط اقتصادی شهرهای گردشگری کشور و یکسان‌سازی ارائه خدمات و تسهیلات تاکید و تصریح کرد: شهرستان سرعین به عنوان اصلی‌ترین شهر گردشگرپذیر استان به هنگام ارائه تسهیلات جبران زیان ناشی از کرونا با شهرهای گردشگری کشور مقایسه شود که اقتصاد آنان هم همانند سرعین تک قطبی است.

محمدرضا آستانی گفت: جمعیت ۵ هزار نفری شهرستان سرعین از منابع گردشگری کسب درآمد دارند و این در حالی است که اخیراً هیچیک از مصوبات جلسات فوق‌العاده یا عادی برای ساماندهی وضعیت اقتصادی سرعین عملیاتی نشده و بی‌شک اصلی‌ترین دلیل عدم وصول تسهیلات به مرکز سرعین ضعف مدیریتی است.

وی به فعالیت بیش از یک هزار پرسنل در کادر آبدرمانی‌های سرعین اشاره و اضافه کرد: مجتمع‌های آبگرم معدنی که در این وضعیت قرمز مجوز فعالیت دارند در عین ظرفیت پذیرش ۳۰۰ نفری در هر سانس فقط به ۳۰ گردشگر یا مسافر خدمات ارائه می‌دهند و این در نتیجه تمام محدودیت‌هایی بوده که مانع حضور گردشگر در این شهر می‌شود.

این مسئول همچنین به استیجاری بودن بیشتر آبدرمانی‌های سرعین اشاره و بیان کرد: در این فصل گرم و گردشگرپذیر که به دلیل محدودیت کرونا پذیرش مسافر نداریم در ۶ ماهه دوم سال نیز به دلیل شرایط جوی بیشتر مراکز سرعین تعطیل خواهد بود و این به این معنی است که مسئولان باید با جدیت به دنبال جبران زیان فعالان گردشگری سرعین باشند.

محسن حسین پور، عضو شورای شهر سرعین نیز در خصوص لحاظ تخفیف در بهای آب، برق و گاز گفت: از مسئولان تقاضامندیم تا در تصویب تسهیلات و بخشودگی معوقات مالیاتی در سرعین چاره‌ای برای تخفیف بهای برق، گاز و آب داشته باشند چرا که در این دوران ما درآمدی نداشتیم.

ندائی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل در خصوص ارائه تسهیلات جزئی به اصناف و فعالان حوزه گردشگری سرعین خبر داد و گفت: رایزنی‌های لازم در مورد بخشودگی مالیات اصناف و کسبه، ارائه تسهیلات خرد و همچنین جدیت در حمایت از مشاغل آسیب‌دیده انجام شده است.

وی بازگشت دوباره اقتصاد سرعین به حال عادی را از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسئولان استانی مطرح کرد و افزود: ما خوشحال می‌شویم که با رعایت کامل مردم شهرستان سرعین و حتی اهالی حومه وضعیت بیماری در این شهرستان فروکش کرده و اصناف و کسبه دوباره به کسب و کار خود مشغول شوند اما در صورت عدم رعایت همگانی و تداوم وضعیت قرمز در این شهرستان همه چیز بر اساس تصمیم و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهد بود.

در ایامی که جولان کرونا تمامی حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و نمی‌توان به رسته‌ای مشخص از مشاغل اشاره داشت که آثار زیان کرونا در آن دیده نمی‌شود، نگرانی از فعالیت دوباره صنعت گردشگری در کنار بار سنگین زیان مالی و اقتصادی از اصلی‌ترین دغدغه‌هاست.

در عین حال که شهرستان سرعین در استان اردبیل این روزها به سختی با محدودیت‌های کرونا روبه‌روست، اما مشکلات بزرگ‌تری از قبیل خلف وعده مسئولان در حمایت از مشاغل آسیب‌دیده، تحمیل تقصیر به ستاد ملی کرونا و سرباز زدن برخی بانک‌های عامل از پایبندی به شرایط تسهیلات از جمله مواردی است که در کنار اینکه عرصه را برای جبران زیان و فعالیت دوباره مشاغل در این شهر گردشگری تنگ کرده سبب رنجش و اذیت مردم شهر سرعین نیز شده است.

نشستن پای صحبت مسئولان و اصناف سرعین نتیجه‌ای جز ادعاهای ضد و نقیض نداشت، در حالی که مسئولان ادعای حمایت هر چند جزئی و کوتاه از کسبه دارند اما صاحبان مشاغل در سرعین هر گونه حمایت تثبیتی مسئولان و ادعا در این راستا را رد کرده و از نبود حمایت و عدم ارائه تسهیلات گلایه دارند.

حالا باید دید در عین چشم پوشی از وعده‌های اخیر مسئولان برای حمایت تسهیلاتی از اصناف و کسبه و جبران زیان اقتصادی آن‌ها وعده‌هایی که برای ایام آتی داده اند چه خواهد شد؟