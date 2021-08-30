آیفون ۱۳ با قابلیت تماس ماهواره ای به بازار می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مک رومرز، اگر قرار باشد اپل سنت هر ساله خود را اجرا کند، احتمالاً چند هفته تا رونمایی آیفون جدید باقی مانده است. تاکنون شایعات مختلفی درباره این دستگاه منتشر شده که برخی از آنها چندان هیجان انگیز به نظر نمی رسند.

در این میان مینگ چی کو یکی از افشاگران مشهور دستگاه‌های اپل، ادعا می‌کند آیفون ۱۳ قادر به برقراری تماس و ارسال پیامک ماهواره‌ای است. طبق این گزارش آیفون جدید می‌تواند در مناطقی که پوشش اینترنت ۵G یا ۴G ندارند از طریق ارتباطات ماهواره‌ای قادر به برقراری ارتباط باشد.

کو در یادداشتی اشاره می‌کند این دستگاه با استفاده از تراشه کوالکام شخصی سازی شده X۶۰ می‌تواند به طور مستقیم به ماهواره‌های LEO که در مدار پایین زمین حرکت می‌کنند، ارتباط برقرار کند.

این در حالی است که تولید کنندگان دیگر موبایل تا ۲۰۲۲ میلادی برای استفاده از تراشه X۶۵ و ارائه سرویس‌های ارتباطات ماهواره‌ای صبر می‌کنند.

پروژه استارلینک متعلق به اسپیس ایکس نیز با کمک ماهواره‌های LEO سرویس اینترنت فراهم می‌کند.

اما به نظر می‌رسد ماهواره‌های اینترنتی که در پروژه اپل همکاری می‌کنند از لحاظ فناوری و پوشش سرویس به شرکت گلوبال استار تعلق دارند. همچنین کوالکام مشغول همکاری با گلوبال استار است تا پشتیبانی‌های لازم برای تراشه‌های X۶۵ خود را فراهم کند.