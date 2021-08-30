به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری ظهر دوشنبه در نشست ستاد کرونا استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر طی هفته‌های پیاپی درگیری شدیدی را با کرونا داشت و وضعیت فوق‌العاده‌ای در استان بوشهر حاکم بود.

وی با اشاره به اینکه تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر به هزار بیمار نزدیک شده بود اضافه کرد: اکنون شاهد کاهش حدود ۴۰ درصدی تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اینکه وضعیت اورژانس بیمارستان‌های استان تقریباً نرمال شده است افزود: ازدحام بیماران در مراکز درمانی و میزان مراجعه مردم به مطب‌ها و درمانگاه‌ها کاهش یافته است.

نصب ۱۰ دستگاه اکسیژن ساز

وی با بیان اینکه شهرستان‌های بوشهر، دیلم و جم دارای بیشترین میزان ابتلاء به کرونا در پیک پنجم بوده‌اند خاطرنشان کرد: بیشترین میزان مرگ و میر کرونایی در این پیک در دشتی، بوشهر و گناوه بوده است.

کشمیری از نصب ۱۰ دستگاه اکسیژن ساز در همه بیمارستان‌های استان خبر داد و اضافه کرد: این مراکز درمانی از لحاظ دستگاه اکسیژن‌ساز، تأمین دارو و تخت مشکلی ندارند و در شرایط آرامی به سر می‌برند.

وی با اشاره به برخی شایعه‌ها درباره نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا و احتمال سرعت چرخش و ابتلاء بیشتر این ویروس، تاکید کرد: باید در راستای ایمن سازی جامعه روند واکسیناسیون در این استان با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه برای پیشگیری از بحران جدید باید هر مدیری خود را مسئول مقابله با ویروس کرونا بداند افزود: بیماریابی اهمیت زیادی دارد و به ۵۰ هزار کیت تشخیص کرونا نیاز داریم که قرار است با همکاری صنایع تأمین شود.

واکسیناسیون ۸۵ درصد جمعیت بالای ۵۰ سال

کشمیری در ادامه با اشاره به اینکه از جمعیت هدف ۶۶۰ هزار نفری بالای ۱۸ سال استان ۴۴۰ هزار نفر واکسن دریافت کرده‌اند اضافه کرد: ۳۰۰ هزار نفر معادل ۴۰ درصد نوبت اول و ۱۴۶ هزار و ۸۰۰ نفر معادل ۱۹.۸ درصد هر دو نوبت واکسن خود را دریافت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جمعیت بالای ۱۸ سال استان بوشهر ۸۸۰ هزار نفر پیش بینی شده که ۸۰ درصد این جمعیت معادل ۶۶۰ هزار نفر باید واکسینه شوند.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ گروه شغلی پرخطر و ۱۲ هزار و ۹۸۰ بیمار مزمن تاکنون واکسینه شده‌اند گفت: ۸۵ درصد جمعیت بالای ۵۰ سال و ۶۰ درصد جمعیت ۴۰ تا ۵۰ سال تاکنون در استان بوشهر واکسینه شده‌اند

کشمیری با اشاره به اینکه واکسیناسیون گروه ۳۸ سال در این استان آغاز شده اظهار داشت: روزانه به ۱۰ هزار نفر در این استان واکسن کرونا تزریق می‌شود و تلاش برای سرعت بخشی در روند واکسیناسیون همچنان ادامه دارد.