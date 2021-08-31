واکسیناسیون مادران باردار در گناوه/ لزوم پرهیز از حضور در دورهمی

عصمت حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مادران باردار برای حفظ سلامت خود و پیشگیری از ابتلاء به کرونا از تردد در مکان‌های شلوغ و سفر پرهیز کنند و از ارتباط با افراد بیمار یا مشکوک به کووید جدا خودداری کنند و با استفاده مداوم از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی با دیگران و پرهیز از شرکت در دورهمی‌های خانوادگی و اماکن شلوغ در حفظ سلامت خود تلاش کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با اشاره به شروع واکسیناسیون مادران باردار در شهرستان اظهار داشت: واکسیناسیون کووید ۱۹ بهترین روش برای کاهش عوارض مادری و جنینی کرونا در زنان باردار است.

حیدری با اشاره به اینکه از ۲۵ تیر واکسیناسیون زنان باردار در شهرستان گناوه آغاز شده است گفت: واجدین شرایط دریافت واکسن کووید ۱۹ در این گروه شامل مادران با سن بالای ۳۵ سال، مادران دارای بیماری زمینه‌ای، مادران با نمای توده بدنی ۳۵ و بالاتر، مادران دوقلویی و چند قلویی، بارداری با Ivf(لقاح مصنوعی)، مادران شاغل (شغل‌هایی که مشمول واکسیناسیون عمومی هستند)، مادران بارداری که دارای همسر شاغل در بخش‌های کرونا و یا مراکز بهداشتی مدیریت کرونا هستند.

وی افزود: مرکز منتخب برای واکسیناسیون مادران باردار در گناوه مرکز خدمات جامع سلامت سیدالشهدا است و دعوت از مادر باردار به صورت تلفنی توسط مراقب سلامت مراکز خدمات بهداشتی درمانی صورت می‌پذیرد.

حیدری تصریح کرد: مادران می‌توانند در صورت داشتن سوال با مراقب سلامت ماما در مراکز خدمات جامع سلامت منطقه سکونت خود تماس بگیرید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه اظهار داشت: مادران باردار با توجه به پیشرفت سریع سویه دلتا بایستی در صورت داشتن علائم توسط متخصص داخلی یا عفونی معاینه شده و اقدامات درمانی را شروع کنند و در صورت داشتن تب، سرفه، تهوع و استفراغ، تنگی نفس، افزایش تعداد تنفس، درد در قفسه سینه، ضعف، خستگی شدید، گیجی و خواب‌آلودگی، کاهش سطح هوشیاری، کاهش حرکت جنین باید به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی به مادران باردار توصیه کرد: مادران باردار در صورت داشتن علائم سرماخوردگی فوراً با پزشک یا مراقب سلامت خود تماس بگیرید.